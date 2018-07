De olho em clássico, Santos tem a volta de Jair Ventura e David Braz aos treinos

A terça-feira foi movimentada no Santos. De olho no clássico contra o Palmeiras, nesta quinta, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, na retomada do Campeonato Brasileiro após a paralisação para a Copa do Mundo da Rússia, o elenco santista realizou um treinamento técnico e tático no CT Rei Pelé, em Santos, e teve as voltas do treinador Jair Ventura e do zagueiro David Braz.

Na última segunda-feira, o técnico santista não comandou o treinamento por causa do nascimento de sua filha Maria Thereza no Rio de Janeiro. Voltou nesta terça e foi muito cumprimentado pelos jogadores e membros de sua comissão assim que entrou no gramado.

Já David Braz não pôde participar do treinamento da última segunda-feira por causa de uma intoxicação alimentar. Medicado, o zagueiro treinou sem qualquer problema nesta terça, mas segue como dúvida para o clássico contra o Palmeiras.

Quem não esteve em campo nesta terça-feira foi o lateral-direito Daniel Guedes, que segue tratando de uma virose. O Santos faz o último treinamento antes do clássico na tarde desta quarta-feira, novamente no CT Rei Pelé.

A provável escalação do Santos é: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo (David Braz), Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Renato e Rodrygo; Eduardo Sasha, Gabriel e Bruno Henrique.