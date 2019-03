De olho em clássico, Ponte Preta se reapresenta com quatro reforços

A Ponte Preta se reapresentou nesta segunda-feira, um dia após a vitória sobre o São Bento, por 2 a 1, em Sorocaba, com todas as atenções voltadas para o dérbi campineiro de sábado, contra o Guarani, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Jorginho recebeu boas notícias. Após ser poupado do jogo contra o São Bento por conta de um incômodo na costela, o goleiro Ivan treinou normalmente, assim como o lateral-direito Luis Ricardo, que foi vetado devido a uma conjuntivite. Os volantes Edson e André Castro, além do atacante Júlio César, também estão à disposição.

Enquanto esses quatro reforçaram o grupo, Jorginho ainda não sabe se vai poder contar com outros dois jogadores. O volante Mantuan e o meia Rafael Longuine fizeram um trabalho à parte e são praticamente cartas fora do baralho para o dérbi. Ambos estão sem ritmo de jogo.

"Temos que dar nossa vida, correr mais que os caras, ganhar todas as divididas, e fazer os gols para dar alegria ao nosso torcedor. Vai ser uma guerra e temos que encarar como se fosse o último jogo da nossa vida", afirmou o atacante Thalles, emprestado pelo Vasco, autor de três gols no Paulistão.

Na terceira colocação do Grupo A, com 21 pontos, a Ponte Preta tem poucas chances de classificação, já que faltam duas rodadas e a diferença para o vice-líder Red Bull Brasil (26) é de cinco pontos.