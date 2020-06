De joelhos no gramado de Anfield, jogadores do Liverpool homenageiam George Floyd

O Liverpool divulgou uma foto em suas redes sociais, nesta segunda-feira, de seu elenco ajoelhado no gramado do estádio Anfield Road em uma demonstração de solidariedade ao movimento 'Black Lives Matter' (Vidas Negras Importam).

A foto foi tirada a pedido dos jogadores e compartilhada em todas as redes sociais com a legenda: "A união faz a força #BlackLivesMatter".

O apoio da equipe inglesa ao movimento ocorre após o sexto dia de protestos nos Estados Unidos pela morte do cidadão americano George Floyd.

As manifestações começaram depois que um vídeo foi divulgado, no qual George Floyd, que sofria de doença arterial coronariana e doença cardíaca hipertensiva, morreu asfixiado por um policial na cidade de Minneapolis, no estado americano de Minnesota.

O oficial, Derek Chauvin, ficou durante 8 minutos e 46 segundos pressionando o pescoço do homem negro de 40 anos com o joelho. Imagens foram divulgadas e o policial acabou demitido, acusado de assassinato e homicídio culposo (quando não tem a intenção de matar).