David Silva faz dois e Espanha massacra a Costa Rica em amistoso por 5 a 0

A Espanha demonstrou neste sábado que chegará com força na Copa do Mundo da Rússia. Em amistoso entre duas seleções garantidas no Mundial de 2018, disputado no estádio La Rosaleda, em Málaga, os espanhóis não tomaram conhecimento da Costa Rica e golearam por 5 a 0.

Primeira do Grupo G das Eliminatórias Europeias, deixando a Itália na segunda colocação, a Espanha entrou em campo neste sábado com alguns de seus principais destaques, como Sergio Ramos, Jordi Alba, David Silva, Iniesta, Morata e Isco.

Já a seleção costa-riquenha, classificada à Copa do Mundo depois de ser a segunda colocada nas Eliminatórias da Concacaf, estava desfalcada de sua principal estrela: o lesionado goleiro Keylor Navas, do Real Madrid.

E não demorou para que o favoritismo espanhol se confirmasse em campo. Logo aos cinco minutos, Jordi Alba aproveitou cruzamento rasteiro e abriu o placar. E, aos 22, após desperdiçar chances sucessivas, a Espanha ampliou com Morata, aproveitando rebote do goleiro depois de boa jogada entre Iniesta, Silva e Alba.

No segundo tempo, foi a fez de David Silva brilhar. Confirmando o domínio espanhol, que seguiu desperdiçando oportunidades após o segundo gol, o meia do Manchester City ampliou em chute cruzado aos cinco. E, apenas quatro minutos depois, ele roubou a bola, invadiu a área e fez o quarto.

Estabelecido o massacre, a campeã mundial em 2010 diminuiu o ritmo nos minutos seguintes. Mas ainda deu tempo de fazer o quinto aos 27, quando Iniesta avançou pela intermediária sem qualquer marcação e finalizou no canto, com perfeição, para fechar o placar.

A seleção espanhola volta a jogar na terça-feira, contra a Rússia, anfitriã da Copa do Mundo, mesmo dia em que a Costa Rica tenta se reabilitar contra a Hungria. Ainda neste sábado, a República Checa venceu amistoso contra o Catar por 1 a 0. Já a Noruega perdeu para a Macedônia por 2 a 0.