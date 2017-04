David Braz festeja volta do Santos à Vila na quarta; Dorival faz testes no time

O zagueiro David Braz comemorou a antecipação da estreia do Santos na Copa do Brasil, marcada para esta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, diante do Paysandu. Para não ter a semana vazia, ociosa - depois o time joga somente no próximo dia 4 de maio, pela Copa Libertadores -, a diretoria santista solicitou à CBF a utilização de uma das três datas livres às quais tem direito.

Em entrevista coletiva nesta terça, David Braz classificou a medida como correta, demonstrou entusiasmo pela competição e festejou o retorno ao alçapão santista, onde a equipe não atua desde 29 de março, quando derrotou o Novorizontino por 3 a 1, pelo Paulistão.

"Voltar à Vila é bom, nos sentimos em casa, todo mundo sabe. Esperamos vencer mais uma vez lá. É um jogo importante, de uma competição que queremos muito conquistar. E nossa equipe está acostumada a mata-mata. Esperamos chegar à final, como em 2015, e quem sabe conquistar o título. Sabemos da dificuldade que vai ser enfrentar o Paysandu, uma equipe rápida, que vai procurar surpreender a gente nos contra-ataques", avaliou o atleta em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Braz também elogiou a boa fase da zaga santista - sofreu apenas dois gols nos últimos seis jogos. "Nós não temos que deixar a peteca cair. Temos que seguir trabalhando nessa humildade, firme e forte. Temos que manter. É difícil, são competições difíceis, então temos que trabalhar forte para continuar ajudando o Santos a não levar gols", destacou.

TESTES - O Santos treinou na manhã desta segunda-feira no CT Rei Pelé. O grupo fez trabalhos técnicos e táticos sob o comando o técnico Dorival Júnior. O treinador testou Matheus Ribeiro na lateral esquerda e deverá confirmar o jogador como titular no jogo contra o Paysandu.

A ideia é que o ele ganhe ritmo para o duelo contra o Independiente Santa Fe, na Vila Belmiro, daqui a dez dias, na partida que vai abrir o returno dos confrontos da fase de grupos da Libertadores, pois o titular Zeca se recupera de uma cirurgia no joelho e Jean Mota, o substituto na posição, foi expulso contra o mesmo Santa Fe, em Bogotá, na semana passada.

Outra novidade no treinamento desta segunda foi a entrada de Vladimir no lugar de Vanderlei no time, mas depois Vanderlei, atual titular, voltou a ser colocado por Dorival na equipe no decorrer da atividade e a tendência é que seja escalado novamente para a partida desta quarta.

O Santos é o líder do Grupo 2 do torneio continental, com cinco pontos ganhos. Os colombianos do Santa Fe estão em segundo, com quatro, junto com o The Strongest, da Bolívia, e o Sporting Cristal, do Peru, é o lanterna, com dois pontos.

Veja Também

Comentários