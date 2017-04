Darío Conca treina com bola junto do elenco do Flamengo pela 1ª vez neste ano

O meia argentino Darío Conca treinou, nesta segunda-feira, pela primeira vez com o elenco do Flamengo desde que foi anunciado no clube, no início de janeiro deste ano. O jogador participou de atividade comandada pelo técnico Zé Ricardo no CT George Helal, o Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, na preparação para o confronto diante do Atlético Paranaense, válido pelo Grupo 4 da Copa Libertadores, nesta quarta, às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio.

O treinamento teve como foco as triangulações com trocas rápidas de passes em apenas um toque. Na sequência, o plantel foi dividido entre os atletas que iniciaram o jogo contra o Vasco, no último sábado - empate em 0 a 0 que resultou na eliminação do time rubro-negro da Taça Rio -, junto com Conca (fizeram um trabalho específico com bola), e o restante do grupo (treino técnico em campo reduzido).

O zagueiro argentino Donatti deverá ser titular, mais uma vez, no lugar de Rafael Vaz, afastado pelo treinador. O defensor acredita que a equipe precisa recuperar a confiança depois de ser eliminado do segundo turno do Campeonato Carioca com o empate no clássico.

"A torcida está tranquila, estamos fazendo um bom trabalho na semana, no campo. Não tivemos o resultado que esperamos (contra o Vasco), mas a equipe está tranquila. Na quarta-feira tem jogo de novo e queremos um resultado positivo. O que passou, passou. Doeu, ninguém gosta de perder, mas passou", enfatizou Donatti em entrevista coletiva.

O elenco rubro-negro volta ao Ninho do Urubu na tarde desta terça-feira para finalizar os trabalhos com vistas ao jogo pela competição internacional. O time carioca ocupa a terceira posição da chave com três pontos, atrás de Universidad Católica e Atlético Paranaense, que têm quatro.

