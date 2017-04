Danilo Fernandes sofre fratura no pé e desfalca o Inter por dois meses

O Internacional terá que lidar com um grave problema pelos próximos dois meses. O goleiro Danilo Fernandes, titular e um dos líderes do elenco colorado, foi diagnosticado nesta quarta-feira com uma fratura por estresse no pé esquerdo e ficará afastado dos gramados por cerca de 60 dias.

Danilo Fernandes acusou dores no pé esquerdo durante o início do treinamento desta quarta e foi imediatamente retirado da atividade. Encaminhado a um hospital já com a suspeita de fratura, teve a lesão confirmada. Ele deverá ser submetido a cirurgia nos próximos dias para corrigir o problema.

Após a confirmação do afastamento de Danilo Fernandes, o técnico Antônio Carlos Zago lamentou a perda de um de seus principais jogadores, mas fez questão de dar moral para o substituto. Marcelo Lomba assumirá a titularidade do Inter para a fase final do Campeonato Gaúcho.

"São coisas que acontecem, o jogador de futebol está sujeito a sofrer lesões. O importante e termos um substituto à altura. Quando o Marcelo Lomba jogou, sempre fez boas participações. Temos um goleiro à altura. O Danilo é um dos nossos líderes, mas temos um outro grande goleiro à disposição. Tenho certeza que ele irá suprir essa ausência", disse o treinador.

A entrada de Lomba será apenas uma das novidades do Inter para encarar o Cruzeiro nesta quinta-feira, no Beira-Rio, pela ida das quartas de final do Estadual. O lateral Carlinhos, recuperado de lesão, e o volante Edenílson, recém-contratado, também receberão uma oportunidade de Antônio Carlos.

O treinador não confirmou a escalação nesta quarta, mas se seguir os treinos do início da semana, deve levar o Inter a campo com: Marcelo Lomba; William, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel e DAlessandro; Nico López e Brenner. Também recém-contratado, o volante chileno Felipe Gutiérrez deve ficar no banco.

