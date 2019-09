Danilo é cortado da seleção e Tite convoca Marcinho, do Botafogo, como substituto

O lateral-direito Marcinho, do Botafogo, foi convocado na tarde desta sexta-feira pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Senegal e Nigéria, respectivamente nos dias 10 e 13 de outubro, em Cingapura, na Ásia.

O jogador de 23 anos, que já vinha sendo observado pelo treinador da equipe nacional, acabou sendo chamado para substituir Danilo, da Juventus, da Itália, cortado por motivo de lesão da lista de atletas divulgada pelo comandante no último dia 20, no Rio.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, a CBF explicou que o lateral foi "desconvocado após ser confirmada uma lesão muscular na coxa esquerda" em exames feitos pelo departamento médico da Juventus.

A entidade também publicou uma declaração de Tite para justificar a surpreendente escolha de Tite como substituto de Danilo. "É um jovem com potencial de crescimento e boa qualidade técnica. Um lateral construtor, como é o modelo de jogo da seleção brasileira", disse o técnico.

Ao ser convocado, Marcinho vai desfalcar o Botafogo nos jogos contra Goiás, no Rio, e Palmeiras, em São Paulo, respectivamente nos dias 9 e 12 de outubro, pela 24ª e 25ª rodadas do Campeonato Brasileiro.

Por fim, a CBF lembrou que os convocados para estes dois próximos amistosos da seleção começarão a se apresentar em Cingapura no dia 6 de outubro. Os outros três laterais chamados por Tite para os duelos contra senegaleses e nigerianos foram Daniel Alves, do São Paulo, Alex Sandro, da Juventus, e Renan Lodi, do Atlético de Madrid.