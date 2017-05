Daniel Alves marca de novo, Juventus bate Lazio e é tricampeã da Copa da Itália

A busca pela tríplice coroa começou de fato. Nesta quarta-feira, a Juventus conquistou o primeiro de seus três desejos ao derrotar a Lazio por 2 a 0, no lotado estádio Olímpico, em Roma, e faturar o tri da Copa da Itália. O lateral-direito brasileiro Daniel Alves mais uma vez se destacou ao marcar um belo gol, que abriu a vitória do time de Turim.

O título da Copa da Itália é o primeiro que a Juventus pode conquistar na temporada, que até agora está sendo perfeita. Neste domingo, a taça do Campeonato Italiano pode ser assegurada com uma rodada de antecedência. É só derrotar o Crotone, que luta contra o rebaixamento, em Turim, para fazer a festa com sua torcida no Juventus Stadium.

A terceira conquista, esta a mais aguardada, é a da Liga dos Campeões da Europa. No próximo dia 3, a Juventus fará a decisão contra o Real Madrid, na cidade de Cardiff, no País de Gales. Em todo o continente europeu, a equipe italiana é a única que pode obter a tríplice coroa, já que o rival espanhol deve ficar somente com o campeonato nacional em seu país.

Nesta quarta-feira, a supremacia da Juventus na Itália foi ainda mais garantida. O time de Turim é quem tem mais títulos no Campeonato Italiano, com 32 conquistas, e na Copa da Itália, agora com 12. A Roma é a segunda com nove e a Internazionale vem na sequência com 7. A Lazio, derrotada nesta quarta-feira, tem seis taças e agora três vices.

Em campo, o jogo começou bem disputado e por pouco foi a Lazio que abriu o placar. Logo aos seis minutos, o atacante Balde Diao Keita avançou pela esquerda e chutou rasteiro no canto direito do goleiro brasileiro Neto - titular na Copa da Itália, no lugar do veterano Buffon -, que ficou olhando a bola bater na trave e ser tirada pela zaga.

A partir daí, a Juventus melhorou e começou a atacar. O centroavante argentino Higuain teve uma boa chance e, aos 12 minutos, o time de Turim abriu o placar. O lateral Alex Sandro avançou pela esquerda e cruzou na segunda trave, onde estava Daniel Alves, sem marcação. Ele pegou de primeira, a bola bateu no chão e tirou qualquer oportunidade de defesa do goleiro albanês Strakosha. Em seus últimos cinco jogos, Daniel Alves soma três gols e duas assistências.

Com a vantagem, o time alvinegro seguiu mandando no jogo e fez o segundo pouco depois. Aos 25 minutos, após escanteio da esquerda cobrado na primeira trave, Alex Sandro cabeceou para trás e o zagueiro Bonucci entrou livre para tocar para as redes e comemorar com a torcida.

Daí em diante, a Lazio até tentou reagir, mas o máximo que conseguiu no primeiro tempo foi uma cabeçada do centroavante Immobile nas mãos de Neto. No segundo tempo, a pressão dos romanos até aumentou nos primeiros minutos, mas nada que assustasse a segura defesa da Juventus, que tocou a bola, criou algumas oportunidades e comemorou bastante, ao apito final, a primeira conquista da temporada.

