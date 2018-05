Daniel Alves está fora da Copa do Mundo e precisará ser operado

Daniel Alves está fora da Copa do Mundo. O jogador, de 35 anos, não será convocado pelo técnico Tite na segunda-feira, quando o treinador vai anunciar a relação de 23 jogadores do Brasil para o torneio na Rússia, pois precisará passar por uma cirurgia no joelho direito.

A CBF explicou em nota oficial que "foram realizados exames complementares minuciosos e confirmado o diagnóstico inicial de lesão do ligamento cruzado anterior, com necessidade de tratamento cirúrgico", o que inviabiliza o seu retorno a tempo de participar do torneio na Rússia.

"Esgotadas todas as alternativas de recuperação dentro do prazo, constatou-se a impossibilidade da convocação de Daniel Alves para o período de preparação, amistosos e, consequentemente, para a Copa do Mundo", acrescentou a CBF em comunicado.

A decisão de não chamar o lateral-direito foi tomada após avaliação do médico da seleção, Rodrigo Lasmar, que teve em mãos todos os exames feito pelo jogador após sua contusão no joelho direito. Ele viajou para a França, onde se encontrou com o próprio atleta e membros do Paris Saint-Germain.

O coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, também está em Paris ao lado do jogador do PSG. Daniel Alves sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em jogo na terça-feira, a decisão da Copa da França.

Na sequência, os médicos do PSG ressaltaram a possibilidade de o jogador ser submetido a uma cirurgia, o que agora acabou se confirmando. Exames realizados no atleta apontaram a desinserção no ligamento do joelho (quando o ligamento se desprende do osso) e a necessidade de pelo menos três semanas de afastamento.

A princípio, porém, a expectativa era de que o lateral não fosse operado antes do Mundial, o que aumentaria suas chances de ir à Copa. O lateral precisaria de 21 dias de repouso para passar por novos exames.

Com a cirurgia, o procedimento mais recomendado pelos especialistas, Daniel Alves não tem tempo para se recuperar a fim de jogar o Mundial. Ele era titular absoluto da posição no Brasil. O jogador do PSG disputaria sua terceira Copa do Mundo, ainda que Maicon tenha sido titular na Copa de 2010 e em parte da edição de 2014.

A Copa começa dia 14 de junho. O Brasil estreia dia 17, em Rostov, contra a Suíça. Antes disso, o time de Tite se reúne a partir do dia 21 de maio na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o início da preparação. Depois, a delegação embarca para Londres, onde faz sua primeira parada antes de chegar à Rússia.

Para a posição, sem Daniel Alves, Tite trabalha com três opções: Fagner, do Corinthians; Rafinha, do Bayern de Munique; e Danilo, do Manchester City. Ocorre que Fagner também se recupera de lesão na coxa direita. Lasmar tem agendado seu retorno da França marcado para este sábado, com chegada em São Paulo no domingo. Ele quer reavaliar Fagner antes da convocação de Tite, marcada para segunda-feira, na sede da CBF, às 14 horas.

A segunda-feira, data da convocação, é o prazo final para CBF entregar à Fifa uma relação de 35 nomes pré-convocados para a Copa do Mundo. É da relação de 12 suplentes que o treinador pode acionar um nome para fazer uma troca e substituir algum jogador por lesão para o torneio, sendo que a lista final precisa ser fechada em 4 de junho.