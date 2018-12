Dana White exalta feito inédito de Amanda Nunes: 'A melhor de todos os tempos'

Ao derrotar Cris Cyborg na madrugada deste domingo (no horário de Brasília) no UFC 232, Amanda Nunes entrou para a história. A brasileira se tornou a primeira mulher a ostentar dois cinturões da entidade em diferentes categorias, feito alcançado anteriormente apenas no naipe masculino, por Conor McGregor e Daniel Cormier.

O presidente do UFC, Dana White, se rendeu a Amanda Nunes e rasgou elogios à brasileira após o nocaute aplicado ainda no primeiro round, com menos de um minuto de luta, após uma sequência de socos.

"É claro que ela eventualmente será uma Hall da Fama, olha o currículo dela. Ela é a melhor de todos os tempos", afirmou, em entrevista coletiva em Los Angeles, palco do evento. "Ela é a melhor de todos os tempos. Se você olhar os nomes de quem ela já bateu? Ninguém pode negar. Você pode tentar, mas ela é a melhor", acrescentou.

White ainda fez questão de elogiar Cris Cyborg e a luta que as duas proporcionaram, considerada a mais aguardada entre mulheres no MMA. "Você tem duas campeãs que lutam para ser a mais malvada, e trocam socos como essas. É a melhor coisa para ver", disse.

Cyborg, que estava invicta há mais de uma década no MMA, elogiou o desempenho da adversária e aproveitou a oportunidade para pedir a realização de uma revanche. "É claro que ela fez muito pelo esporte. Batalhou. Não teve o valor que deveria. Tomara que ela conquiste isso agora. Quem sabe não fui usada por Deus para abençoá-la", exaltou Cyborg. "É lógico que desejo a revanche. Se você perde, quer isso. Se não gostasse de lutar, não faria", acrescentou.

Além disso, Cyborg minimizou o peso da derrota no UFC 232 para a sequência da sua carreira. "Um dia perdemos, ganhamos em outro. Perdi, agora é voltar na academia e treinar. Não me afeta. Só me fará melhorar cada vez mais", concluiu a brasileira de 33 anos.