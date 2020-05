Dana White anuncia card do UFC com Durinho x Woodley e planeja eventos em ilha

Depois de o UFC realizar três eventos em uma semana, Dana White, o presidente da organização, anunciou os lutadores que foram escalados para a programação de 30 de maio. O card conta com o duelo entre o brasileiro Gilbert Durinho e o norte-americano Tyron Woodley como a atração principal. No total, serão 11 lutas.

A programação foi informado por meio de uma live no canal do YouTube da ESPN americana. Apesar de revelar os lutadores, Dana White ainda não confirmou qual será a sede do evento, mas o plano é realizar os confrontos no estúdio da organização em Las Vegas. O local deve ser anunciado após a organização ter o aval da Comissão Atlética de Nevada.

Durante a transmissão, Dana White também comentou sobre o projeto de realizar eventos em uma ilha. "As pessoas perguntam onde fica, estão muito intrigadas com a 'Ilha da Luta', e eu estou muito empolgado com isso. No momento, estamos olhando (eventos) para junho, seriam três ou quatro eventos em um mês", antecipou.

A live ainda contou com a confirmação de que a discutida superluta entre Jon Jones e Francis Ngannou não deve acontecer. "Obviamente é uma luta que as pessoas adorariam ver e eles estão se provocando muito, mas não vejo essa luta acontecendo. Não vejo essa luta acontecendo", disse Dana White.

Jon Jones chegou a reclamar em suas redes sociais que a organização não estaria disposta a pagar a mais para ele subir de peso.

Confira o card completo do UFC no dia 30 de maio:

UFC: Woodley x Burns

CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Tyron Woodley x Gilbert Durinho

Peso-pesado: Augusto Sakai x Blagoy Ivanov

Peso-meio-médio: Kevin Holland x Daniel Rodriguez

Peso-leve: Roosevelt Roberts x Brok Weaver

Peso-palha: Mackenzie Dern x Hannah Cifers

CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília):

Peso-mosca: Katlyn Chookagian x Antonina Shevchenko

Peso-casado (até 68kg): Billy Quarantillo x Spike Carlyle

Peso-meio-pesado: Klidson Abreu x Jamahal Hill

Peso-mosca: Tim Elliott x Brandon Royval

Peso-galo: Casey Kenney x Louis Smolka

Peso-galo: Chris Gutierrez x Vince Morales