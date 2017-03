Damião marca três e reservas do Flamengo goleiam a Portuguesa na Taça Rio

Os reservas mantiveram o bom nível de atuações do Flamengo. Depois da vitória sobre o San Lorenzo, por 4 a 0, na estreia da Copa Libertadores, o técnico Zé Ricardo decidiu poupar os titulares neste sábado. E a aposta foi acertada. Com tranquilidade, a equipe goleou a Portuguesa por 5 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Destaque para Leandro Damião, que se movimentou bem e anotou três gols.

Com os três pontos somados, o Flamengo se igualou a Nova Iguaçu e Botafogo no Grupo B, que também venceram suas partidas de estreia. Na próxima rodada da Taça Rio, a equipe enfrenta o Resende, fora de casa, no próximo sábado, enquanto a Portuguesa recebe o Macaé no dia seguinte.

Preocupado com o difícil duelo de quarta-feira com a Universidad Católica, no Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, Zé Ricardo poupou todos os titulares neste sábado. Foi uma oportunidade para jogadores experientes, como Donatti, Juan e Leandro Damião, ganharem ritmo e se entrosarem com algumas promessas, como Matheus Sávio e Felipe Vizeu.

E, apesar de entrar em campo com um time reserva, o Flamengo foi melhor desde o início e apresentou bom toque de bola. Leandro Damião se mexia bem e demonstrava que queria aproveitar a chance. Márcio Araújo e Cuellar também davam boa sustentação no meio-campo, auxiliando Matheus Sávio a distribuir o jogo.

A Portuguesa, por outro lado, tinha dificuldades para criar e apenas se defendia. O Flamengo foi aumentando a pressão até que, aos 13 minutos, Márcio Araújo tabelou com Gabriel, recebeu belo passe de calcanhar de Matheus Sávio, invadiu a área e chutou rasteiro. Luciano fez grande defesa.

Se o passe calcanhar de Matheus Sávio propiciou uma grande jogada, o de Juan resultou em gol. Sete minutos depois, após cobrança de escanteio, o zagueiro aproveitou rebote e deu um passe brilhante para Leandro Damião, que girou e concluiu com categoria.

E a noite era mesmo de Leandro Damião. Aos 31, Rodinei brigou pela bola na direita e cruzou na área. O atacante, então, antecipou a trajetória, desvencilhou-se do zagueiro e cabeceou para o chão, com precisão, para ampliar.

Em desvantagem, a Portuguesa ameaçou uma pressão e até descontou aos 34, quando Marcão aproveitou cruzamento e desviou de cabeça. Mas, já no minuto seguinte, Damião freou qualquer ânimo do adversário: após Luciano dar rebote em cabeçada de Vizeu, o atacante se antecipou e marcou seu terceiro gol.

Com o jogo dominado, o Flamengo passou a tocar a bola e a administrar o ritmo da partida. Ainda assim, diante da fragilidade do adversário, que sequer conseguia trocar passes, a equipe ampliou aos seis do segundo tempo com Juan, de cabeça, aproveitando jogada ensaiada em cobrança de escanteio.

O gol liquidou a partida. A Portuguesa, sem forças para reagir, até parecia satisfeita em não tomar mais. E o Flamengo, já substituindo alguns reservas que poderão ser úteis na quarta-feira, como Márcio Araújo e Leandro Damião, apenas aguardava o apito final.

Berrío ainda marcou o quinto, mas o bandeira assinalou incorretamente o impedimento. E o goleiro Luciano chegou a ser expulso após impedir uma chance clara do colombiano. Com as três substituições já realizadas, a Portuguesa precisou colocar o atacante Fabiano Oliveira no gol. E, na cobrança da falta, Lucas Paquetá bateu com precisão e marcou o quinto. A goleada, assim, estava consolidada. E os reservas do Flamengo embalaram ainda mais a equipe para enfrentar a Universidad Católica.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5 X 1 PORTUGUESA

FLAMENGO - Thiago; Rodinei, Donatti, Juan e Renê; Márcio Araújo (Ronaldo), Cuéllar e Matheus Sávio (Lucas Paquetá); Gabriel, Leandro Damião (Berrío) e Felipe Vizeu. Técnico: Zé Ricardo.

PORTUGUESA - Luciano; Erick, Pessanha (Índio), Marcão e Jacozinho; Marcinho Pitbull, Muniz(Fabinho), Silvano (Rodrigo Almeida) e Maicon Assis; Romarinho e Fabiano Oliveira. Técnico: Nelson Rodrigues.

GOLS - Leandro Damião, aos 20, 31 e 35, e Marcão, aos 34 minutos do primeiro tempo; Juan, aos seis, e Lucas Paquetá, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lenilton Rodrigues Gomes Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Paquetá (Flamengo); Marcinho Pitbull (Portuguesa).

CARTÃO VERMELHO - Luciano (Portuguesa).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

