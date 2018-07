Daley Blind deixa o Manchester United e volta ao Ajax em negócio de R$ 81 milhões

O Manchester United anunciou oficialmente nesta terça-feira a venda do defensor Daley Blind ao Ajax, que também confirmou que pagará ao clube inglês 16 milhões de euros (cerca de R$ 81 milhões) para acertar o retorno do holandês de 28 anos ao clube, que o formou como jogador desde a infância e pelo qual atuou profissionalmente de 2008 a 2014.

O atleta assinou um acordo de quatro anos com o Ajax, sendo que o valor da negociação poderá aumentar para 20,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 92,5 milhões) por causa de bônus previstos em seu contrato "de acordo com variados fatores", informou o tradicional clube holandês por meio de comunicado em seu site oficial.

Embora seja considerado um jogador versátil, sendo capaz de atuar como zagueiro, lateral e volante, Blind foi raramente aproveitado pelo técnico José Mourinho em partidas do Manchester United na temporada passada do futebol europeu. Ao total, ele defendeu a equipe em 141 confrontos, depois de ter sido contratado em 2014. De lá para cá, ele ajudou o time a conquistar um título da Liga Europa, uma taça da Copa da Inglaterra, um troféu da Copa da Liga Inglesa e ainda um outro da Supercopa do país.

Nesta terça-feira, Blind exaltou a importância que teve para a sua carreira a passagem pelo United. "Primeiro de tudo, eu quero dizer o quão orgulhoso eu sou por ser uma parte da família Manchester United. Jogar pelo maior clube do mundo, que tem tanta história, significou muito para mim. Eu tive quatro anos com quatro troféus", afirmou Blind por meio de publicação em sua página no Twitter.

"Quero agradecer a todos, aos técnicos, treinadores, departamento médico, todos que me ajudaram a me adaptar tão rápido no começo e, é claro, quero agradecer aos meus companheiros de equipe e, por fim, mas definitivamente não menos importantes, aos torcedores", completou o jogador pela rede social.

Com 54 jogos disputados pela seleção holandesa, Blind já acumula 143 partidas oficiais pelo time principal do Ajax, sendo que na segunda metade da temporada 2019/2010 ele chegou a atuar por empréstimo pelo Groningen, também da Holanda. Em seu país, o jogador faturou quatro títulos seguidos do Campeonato Holandês, entre 2011 e 2014.

Daley é filho de Danny Blind, ex-defensor que jogou pela seleção holandesa entre 1986 e 1996 e que também traçou longa trajetória pelo Ajax, camisa que vestiu por 13 anos. Em sua carreira de técnico, Danny também comandou, sem sucesso, a seleção holandesa, da qual foi demitido em março de 2017.