D'Alessandro treina no Inter e pode enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil

Prestes a completar 36 anos, o meia D'Alessandro foi a novidade no treino do Internacional nesta segunda-feira, no início da preparação da equipe gaúcha para o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira, às 21h45, no Beira-Rio, válido pela quarta fase da Copa do Brasil.

Os atletas que estiveram em campo na vitória deste domingo sobre o Cruzeiro-RS por 2 a 0, em Gravataí, que valeu uma vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho, fizeram atividades físicas e regenerativas nesta segunda.

O restante do grupo, entre eles D'Alessandro, participou de um trabalho técnico e tático no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O meia argentino fora poupado no fim de semana por sentir dores no tornozelo.

Também foi destaque no treino do time colorado a presença do volante chileno Felipe Gutiérrez, recém-contratado junto ao Betis, da Espanha, que pode fazer a estreia dele no clube no confronto contra o time paulista. Para enfrentar o Corinthians, o Inter eliminou na competição o Princesa do Solimões-AM, o Oeste-SP e o Sampaio Corrêa.

O Inter ainda terá mais uma atividade nesta terça-feira, às 16h, antes de encerrar os trabalhos para o duelo contra os corintianos pela Copa do Brasil, torneio que o clube conquistou em 1992, quando venceu o Fluminense na final.

Veja Também

Comentários