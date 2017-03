D'Alessandro dá duas assistências e Internacional vence o São José no Gaúcho

Foi no sufoco. Mas, neste domingo, contando com grande atuação de D'Alessandro, o Internacional derrotou o São José por 2 a 1, em Novo Hamburgo, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho, e ganhou certo alívio na competição.

Com o resultado, o Internacional foi a 14 pontos, ultrapassou o próprio São José, que tem 13, e assumiu a sexta posição, ficando mais próximo da classificação às quartas de final. A última rodada da primeira fase será disputada na quarta-feira, quando o time de Antônio Carlos Zago recebe o Cruzeiro.

Sem improvisações. Era esse o lema para este domingo proposto pelo treinador do Inter, que começou com Víctor Cuesta na zaga, trouxe Uendel para a lateral e escalou Valdívia e Roberson no meio.

E, assim, apostando sobretudo nas jogadas pelas laterais, o Inter fez um bom primeiro tempo e pressionou desde o início. Seja em escanteios ou cruzamentos com a bola rolando, Brenner era constantemente municiado, mas parava no goleiro Fábio.

Mas o time tanto insistiu nos cruzamentos que, aos 44 minutos, o gol enfim saiu: D'Alessandro deu bom corte pela direita e cruzou para Brenner receber nas costas da zaga e cabecear para as redes.

Mais confiante após o primeiro gol, o Internacional praticamente definiu o jogo aos quatro do segundo tempo, após novo cruzamento de D'Alessandro. Fábio, dessa vez, saiu mal e Roberson, na segunda trave, com o pé, desviou para as redes já da pequena área.

O São José ainda descontou aos 23, quando Canhoto recebeu belo lançamento de Clayton e tocou na saída de Danilo Fernandes. Mas, embora muito pressionado depois do gol, o Internacional teve outra atuação decisiva de seu goleiro e segurou a importante vitória.

