Curso de Educação Física completa 48 anos

Campo Grande (MS) -Há 48 anos a Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT), federalizada em 5 de julho de 1979 – passando a ser denominada Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), dava início ao funcionamento do Curso de Educação Física.

Com apoio direto do Professor Hercules Maymone e do Reitor da UEMT Prof. João Pereira da Rosa, o Professor João Baptista de Mesquiota foi quem tomou as diligências processuais, durante o ano de 1970, para conseguir a autorização da criação do Curso de Educação Física e do Centro de Educação Física e Desportos da UEMT, sendo o seu primeiro Diretor.

Os professores pioneiros do curso foram João Batista Campagnani Ferreira, Zorilda Donaire Ferreira, Maria Antonieta Medeiros, Marisa Guimaraes Faria, Braulino Quintiliano Lanzac, Mario Amaral Rodrigues, Roberto Mitio Harada, João Jair Sartorello, Eurdes Carlos Garcia. A partir do início de 1975 integraram a equipe docente os Professores Silvio Lobo Filho, Gilberto Ribeiro de Araújo Filho e Herta Bethy Krawiec.

O Curso de Educação Física foi o marco transformador do esporte e lazer em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul consolidando o processo de implantação, organização e desenvolvimento das entidades de administração e de prática do esporte, bem como implementando ações nos mais diversos segmentos expandindo a oferta da atividade física, esporte e lazer para a população.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).