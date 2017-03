Curry volta a brilhar e Warriors vence a 3ª seguida; Cavaliers e Spurs perdem

Na volta de Stephen Curry às grandes atuações, o Golden State Warriors venceu a terceira seguida na temporada regular da NBA, na noite deste sábado, e consolidou sua recuperação. Na mesma rodada, o Cleveland Cavaliers e o San Antonio Spurs, outros bons candidatos ao título, foram derrotados em casa.

Jogando em Oakland, o Warriors superou o Milwaukee Bucks por 117 a 92 com 28 pontos de Curry, cestinha da partida. Klay Thompson anotou 21 e Draymond Green contribuiu com dez assistências, oito pontos e oito rebotes. Kevin Durant, principal contratação da temporada, segue afastado para tratar lesões no joelho e na tíbia esquerda.

Com o resultado, os atuais vice-campeões acumularam a terceira vitória seguida (tem agora 55 triunfos e 14 derrotas), afastando a irregularidade das últimas semanas. Em razão dos tropeços, o Warriors chegou até a perder a liderança da Conferência Oeste para o San Antonio Spurs. As duas melhores equipes do campeonato até agora começaram a reduzir o ritmo nos últimos jogos, por causa da classificação precoce aos playoffs.

Nesta queda de rendimento, o Spurs perdeu mais uma neste sábado ao cair diante do Memphis Grizzlies por 104 a 96, fora de casa. Kawhi Laeonard, com 22 pontos, e LaMarcus Adridge, com 21, até se destacaram, mas não conseguiram evitar o segundo revés consecutivo do Spurs na temporada regular. A equipe do Texas soma agora 52 vitórias e 16 derrotas.

Enquanto o Spurs vacila, o Houston Rockets segue brilhando. Na noite passada, a equipe de James Harden e Nenê derrotou o Denver Nuggets por 109 a 105. Candidato a MVP da temporada, Harden faturou seu quatro "triple-double" consecutivo. No total, soma 19. Somente neste sábado ele registrou 40 pontos, dez rebotes e dez assistências.

Com sua atuação inspirada, o Rockets buscou a virada e conquistou a 48ª vitória na temporada (soma 22 derrotas), na terceira colocação da Conferência Oeste, agora mais perto do Spurs. O brasileiro Nenê, exibindo atuação consistente, anotou 14 pontos e pegou sete rebotes nos 23 minutos em que esteve em quadra.

Pela Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers foi batido pelo Los Angeles Clippers por 108 a 78. O atual campeão não contou com o trio formado por LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love, todos poupados, já visando os playoffs. Sem seus destaques, o Cavaliers teve como cestinha da equipe Richard Jefferson, com apenas 12 pontos.

O Clippers não deixou a oportunidade passar e atropelou os campeões. E, para tanto, contou com o brilho de Blake Griffin, responsável por 23 pontos, oito rebotes e quatro assistências. E DeAndre Jordan se destacou com um "double-double" de 13 pontos e 17 rebotes. Apesar do tropeço, o Cavaliers segue na ponta da Conferência Leste, com 45 vitórias e 23 derrotas.

Em outro bom jogo da rodada, o Chicago Bulls bateu o Utah Jazz por 98 a 83, em casa.

Os destaques da partida foram Jimmy Butler, cestinha, com 23 pontos, e Bobby Portis, com 22 pontos, ambos do Bulls. Pela mesma equipe, o brasileiro Cristiano Felício anotou dois pontos em 11 minutos em quadra. Do outro lado, o também brasileiro Raulzinho não entrou em quadra.

No décimo lugar, com 33 vitórias e 37 derrotas, o Bulls briga para ficar entre os oito melhores e entrar na zona de classificação aos playoffs.

Confira o resultado dos jogos deste sábado:

Oklahoma City Thunder 110 x 94 Sacramento Kings

Atlanta Hawks 97 x 113 Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets 98 x 93 Washington Wizards

Chicago Bulls 98 x 83 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 108 x 78 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 104 x 96 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 105 x 109 Houston Rockets

Golden State Warriors 117 x 92 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Brooklyn Nets x Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Detroit Pistons x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Miami Heat x Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers

