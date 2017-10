Curry e Durant são expulsos e Warriors cai para o Grizzlies na NBA

Atual campeão, o Golden State Warriors pode ser o time a ser batido na temporada 2017/2018 da NBA, mas ao menos neste início de campanha, não vem tendo vida fácil. Na rodada de sábado, a equipe de Oakland caiu pela segunda vez em três partidas, ao ser derrotada pelo Memphis Grizzlies fora de casa, por 111 a 101. De quebra, viu Stephen Curry e Kevin Durant serem expulsos no final.

As exclusões dos astros aconteceu a menos de um minuto para o fim, quando o duelo já parecia definido. Stephen Curry reclamou de falta em uma infiltração e, ao não ser atendido, arremessou o protetor bucal em uma direção próxima ao árbitro, que o expulsou. Kevin Durant seguiu na reclamação e também foi mandado para o vestiário. No caminho, ainda provocou o torcedor do Grizzlies ao mostrar o dedo em que coloca o anel de campeão da temporada passada.

Independente das expulsões, o que se viu em quadra foi um Warriors dominado pelo Grizzlies, que não perdeu a liderança em nenhum momento a partir do segundo quarto e chegou a abrir 19 pontos de frente no terceiro. Mais do que isso, o time da casa mostrou mais uma vez sua capacidade de se reinventar após as perdas antes da temporada de Zach Randolph, para o Sacramento Kings, e Tony Allen, para o New Orleans Pelicans.

Sem eles, mais uma vez Marc Gasol chamou a responsabilidade e foi o destaque do triunfo, o segundo do Grizzlies em duas partidas. O pivô terminou com 34 pontos e 14 rebotes. O cestinha, porém, foi Curry, com 37 pontos, sendo 18 em bolas de três, além de seis assistências. Kevin Durant terminou com 29 pontos e 13 rebotes, enquanto Klay Thompson, mais discreto, marcou 14 pontos.

O sábado definitivamente não foi fácil para os favoritos, porque o Cleveland Cavaliers, vice-campeão da última temporada, também foi derrotado. Na maior zebra da noite, a equipe perdeu em casa, por 114 a 93, para o frágil Orlando Magic, que não vencia este adversário há 17 partidas.

O Cavaliers não contou com Derrick Rose, com um problema no tornozelo, e viu mais uma vez LeBron James ser seu maior pontuador, com 22 pontos. Iman Shumpert ainda contribuiu com 21. Mas Nikola Vucevic, com 23 pontos, e Jonathon Simmons, com 19, conduziram o Magic à segunda vitória em três partidas, mesma campanha do time de Cleveland.

Entre os brasileiros que atuaram no sábado, destaque para Nenê. O pivô saiu do banco e marcou 14 pontos em 10 minutos para ajudar o seu Houston Rockets a vencer com facilidade o Dallas Mavericks, por 107 a 91, se tornando a primeira equipe da temporada a vencer as três primeiras partidas. James Harden foi o cestinha, com 29 pontos.

Outro que teve boa participação foi Lucas Bebê. Na tranquila vitória de seu Toronto Raptors sobre o Philadelphia 76ers, por 128 a 94, o brasileiro atuou por 16 minutos, marcou 10 pontos e pegou nove rebotes. Bruno Caboclo ficou seis minutos em quadra e anotou um rebote, uma assistência e um roubo. Foi DeMar DeRozan, porém, quem levou os canadenses à segunda vitória em duas partidas na temporada, com 30 pontos.

Na vitória do Utah Jazz sobre o Oklahoma City Thunder, por 96 a 87, Raulzinho marcou quatro pontos em 11 minutos. Carmelo Anthony, do Thunder, foi o cestinha com 26 pontos, enquanto Russell Westbrook marcou somente seis. Já Cristiano Felício marcou dois pontos e pegou seis rebotes na derrota de seu Chicago Bulls para o San Antonio Spurs, por 87 a 77. LaMarcus Aldridge foi o destaque, com 28 pontos e 10 rebotes.

Confira os resultados de sábado da NBA:

Toronto Raptors 128 x 94 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 93 x 114 Orlando Magic

Miami Heat 112 x 108 Indiana Pacers

New York Knicks 107 x 111 Detroit Pistons

Chicago Bulls 77 x 87 San Antonio Spurs

Houston Rockets 107 x 91 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 111 x 101 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 113 x 110 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 96 x 79 Sacramento Kings

Utah Jazz 96 x 87 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 130 x 88 Phoenix Suns

