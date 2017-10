Curry brilha e Warriors vence a 1ª na pré-temporada da NBA

Os atuais campeões da NBA, enfim, venceram a primeira na pré-temporada da nova edição do campeonato. Neste domingo, em Xangai, na China, o Golden State Warriors derrotou o Minnesota Timberwolves por 142 a 110. O time de Stephen Curry e companhia vinha de duas derrotas na pré-temporada.

O primeiro triunfo veio com grande atuação de Curry, duas vezes eleito o MVP da temporada da NBA. Ele liderou o Warriors ao marcar 40 pontos, oito assistências e seis rebotes. Acertou ainda seis de nove tentativas de arremesso de três pontos. O astro vinha de atuação discreta contra o próprio Timberwolves, na quarta-feira passada.

Klay Thompson também esteve melhor do que na quarta, ao contrário de Kevin Durant, que desta vez foi mais tímido em quadra. Na segunda metade do jogo, já com boa vantagem no marcador, o técnico Steve Kerr deu chance a Jordan Bell, reforço da equipe para a temporada 2017/2018.

O Warriors encerrará sua sequência da pré-temporada na próxima sexta-feira contra o Sacramento Kings. A temporada regular da NBA terá início no dia 17 de outubro.

