Curry brilha e Warriors bate Clippers; LeBron move Cavaliers com 'triple-double'

Depois de uma pausa provocada pelo período de disputas do All-Star Game, realizado no último final de semana, em New Orleans, a NBA retomou a sua temporada regular com seis jogos disputados na noite desta quinta-feira. E os dois principais times da atualidade na liga de basquete dos Estados Unidos venceram com atuações decisivas de seus astros. Stephen Curry deu show pelo Golden State Warriors na vitória por 123 a 113 sobre o Los Angeles Clippers, em casa. Já LeBron James fez um "triple-double" para liderar o Cleveland Cavaliers sobre o New York Knicks, por 119 a 104, também em seus domínios.

Impulsionado pelo seu grande astro, que foi o cestinha da partida com 35 pontos, o Warriors passou a contabilizar 48 vitórias em 57 jogos nesta que é a melhor campanha geral da NBA, na qual o time de Oakland figura na liderança disparada da Conferência Oeste. O Cavaliers, por sua vez, passou a ostentar 40 triunfos em 56 partidas como ponteiro da Conferência Leste.

Além dos 35 pontos que marcou, sendo 18 deles por meio de seis bolas convertidas da linha dos três em dez arremessos de longa distância, Curry ainda fez a alegria da torcida com belos dribles, cinco assistências e sete rebotes.

Kevin Durant, por sua vez, também brilhou pelos atuais vice-campeões da NBA ao conseguir um "double-double" de 25 pontos e 15 rebotes, enquanto Klay Thompson colaborou com mais 18 pontos pela equipe da casa.

Já o Clippers teve Austin Rivers e o suplente Jamal Crawford empatados como maiores cestinhas da equipe, com 19 pontos, mas eles não conseguiram evitar a 22ª derrota do time em 57 jogos, retrospecto que deixa a franquia na quarta posição do Oeste.

O Cavaliers, por sua vez, foi movido por um LeBron James que contabilizou dois dígitos em três fundamentos ao marcar 18 pontos, pegar 13 rebotes e dar 15 assistências. O astro, porém, não foi a cestinha da equipe no duelo, pois Kyrie Irving fez 23 pontos e o suplente Kyle Korver também foi bem ao entrar no decorrer do duelo e marcar 20.

O cestinha da partida em Cleveland acabou sendo Courtney Lee, do Knicks, com 25 pontos, enquanto Carmelo Anthony colaborou com mais 20 para os visitantes, que passaram a contabilizar 35 derrotas em 58 jogos e ocupam a 12ª posição do Leste.

Na plateia, destaque para a presença de Charles Oakley, ex-jogador do Knicks, que no início deste mês se envolveu com uma confusão com seguranças do time de Nova York no Madison Square Garden, do qual passou a ser proibido de frequentar em partidas de sua ex-equipe pelo proprietário da franquia, James Dolan. O ex-atleta, que nasceu em Cleveland, foi visto na primeira fila, ao lado do dono do Cavaliers, Dan Gilbert.

ESTREIA COM DERROTA - Após deixar o Sacramento Kings, DeMarcus Cousins fez a sua estreia pelo New Orleans Pelicans em um dos jogos da rodada desta quinta-feira. E o pivô foi bem com um "double-double" de 27 pontos e 14 rebotes. Porém, ele não conseguiu evitar a vitória arrasadora do Houston Rockets, que mesmo fora de casa derrotou os anfitriões por 30 pontos de diferença, pelo placar de 129 a 99.

Tendo o suplente Louis Williams como cestinha, com 27 pontos, o Rockets exibiu uma forte atuação coletiva, na qual o astro James Harden esteve discreto na parte ofensiva, com 13 pontos, mas foi decisivo na distribuição de jogadas com 14 assistências. O brasileiro Nenê, por sua vez, começou a partida como titular e jogou por 19 minutos ao total, ajudando sua equipe com nove pontos e três rebotes.

Assim, o time de Houston emplacou a sua 41ª vitória em 59 partidas e segue tranquilo na terceira posição do Oeste, atrás apenas do Warriors e do vice-líder San Antonio Spurs. Já o Pelicans segue com esperança de avançar aos playoffs da NBA, mas é ainda o 11º colocado do Oeste, agora com 35 derrotas em 58 jogos.

A equipe de New Orleans está logo atrás do Portland Trail Blazers, que em outro duelo desta quinta superou o Orlando Magic por 112 a 103, fora de casa, e agora tem 24 triunfos em 57 confrontos. Com 33 pontos, Damian Lillard foi o destaque do jogo pelo visitantes.

Em outra partida de destaque da rodada, o Detroit Pistons brilhou com uma grande reação na vitória por 114 a 108 sobre o Charlotte Hornets, em casa, em duelo definido apenas na prorrogação. Com 33 pontos de Kentavious Caldwell-Pope, a equipe chegou a estar perdendo a partida por 18 pontos.

Assim, o Pistons fecha a zona de classificação dos playoffs como oitavo colocado do Leste, com 28 vitórias em 58 partidas, enquanto o Hornets está três posições atrás, agora com 33 derrotas em 57 jogos.

Confira os resultados da rodada desta quinta-feira:

Orlando Magic 103 x 112 Portland Trail Blazers

Golden State Warriors 123 x 113 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 116 x 100 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 99 x 129 Houston Rockets

Cleveland Cavaliers 119 x 104 New York Knicks

Detroit Pistons 114 x 108 Charlotte Hornets

Confira os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Miami Heat

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Toronto Raptors x Boston Celtics

Denver Nuggets x Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs

