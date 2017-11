Curry 'acorda' no segundo tempo e garante vitória dos Warriors sobre o Pelicans

O Golden State Warriors fez um jogo parelho com o New Orleans Pelicans durante o primeiro tempo, na noite de sexta-feira, em casa. O que pesou na etapa final para o time da casa foram as bolas de Stephen Curry, que começaram a cair e contribuíram para a vitória por 110 a 95.

No terceiro quarto, Curry fez 14 dos seus 27 pontos na partida. Klay Thompson também fez um grande jogo e anotou 24 pontos. Pelo lado dos Pelicans, o destaque foi Anthony Davis, que chegou a um "double-double": 30 pontos e 15 rebotes.

O Warriors atuou pelo terceiro jogo seguido desfalcado de Kevin Durant, que se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo. Mas mesmo sem um de seus principais jogadores, venceu a segunda partida consecutiva e continua na vice-liderança da Conferência Oeste, com 15 vitórias e cinco derrotas, atrás apenas do Houston Rockets. Os Pelicans estão em sétimo, com 11 triunfos e 8 tropeços.

MAIS UM SHOW DE IRVING - O Boston Celtics foi outro time que fez um primeiro tempo ruim, mas se impôs na etapa final e conseguiu a vitória em duelo na noite de sexta-feira. Fora de casa, bateu o Indiana Pacers por 108 a 98.

O destaque da partida, mais uma vez, foi Kyrie Irving. Com dribles desconcertantes, ele acabou com a defesa adversária e anotou 25 pontos. Al Horford também fez grande partida, com 21 pontos. Nos Pacers, Myles Turner anotou 19 pontos.

A vitória, a 18ª em 21 jogos, mantiveram os Celtics na liderança isolada da Conferência Leste e donos da melhor campanha da NBA. O Houston Rockets, que lidera o lado Oeste tem 15 vitórias e quatro.

NOWITZKI DÁ VITÓRIA AO MAVERICKS - O Dallas Mavericks derrotou o Oklahoma City Thunder por 97 a 81, em casa, com ótima atuação do veterano Dirk Nowitzki, que anotou 18 pontos. O novato Dennis Smith Jr também fez um bom jogo e anotou 15 pontos.

Pelo lado dos visitantes, o destaque ficou por conta de Russell Westbrook, que conseguiu um "double-double" com 28 pontos e 12 rebotes. E quase chegou ao dígito duplo também em assistências. Foram nove no total.

Apesar da vitória, o Mavericks continua na lanterna da Conferência Oeste, com apenas cinco vitórias e 15 derrotas. O Thunder está em décimo, com oito vitórias e 11 derrotas, também fora da zona de classificação para os playoffs (avançam os oito melhores de cada Conferência).

UTAH JAZZ VENCE FÁCIL - O Utah Jazz passou fácil pelo Milwaukee Bucks por 121 a 108, em casa. O brasileiro Raulzinho anotou quatro pontos, pegou dois rebotes e deu três assistências para os anfitriões. Mas o principal nome da vitória foi Donavan Mitchell, com 24 pontos. Pelos Bucks, Giannis Antetokounmpo fez 27.

O Utah Jazz é o oitava colocado da Conferência Oeste, com nove vitórias e 11 derrotas. Os Bucks estão em décimo do lado Leste, com 9 e 9.

Confira os resultados da rodada deste sábado:

Charlotte Hornets 86 x 106 San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers 130 x 111 Orlando Magic

Washington Wizards 105 x 108 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 78 x 112 Toronto Raptors

Indiana Pacers 98 x 108 Boston Celtics

Houston Rockets 117 x 102 New York Knicks

Dallas Mavericks 97 x 81 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 110 x 95 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 121 x 108 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 95 x 97 LA Clippers

Confira os jogos deste domingo:

Chicago Bulls x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Poenix Suns

Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets