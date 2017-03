Cueva brilha e São Paulo avança na Copa do Brasil com empate em Natal

O meia Cueva voltou ao São Paulo após se recuperar de lesão e foi fundamental para ajudar o time a avançar na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. O jogador fez o gol no empate por 1 a 1, contra o ABC, em Natal, que garantiu a classificação após a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, semana passada, no Morumbi. O próximo adversário da equipe na competição será definido em sorteio.

Logo no primeiro minuto, o time da casa abriu o placar e colocou mais pressão no jogo, pois bastava mais um gol que ficaria com a classificação. Na jogada, em cobrança de escanteio, Márcio Passos aproveitou bobeira da defesa e cabeceou sozinho, sem chance para o goleiro Denis.

O São Paulo sentiu o golpe e sabia que o rival viria para cima. Só que aos poucos o time paulista foi se encontrando na partida, evitando a pressão e passou a dominar a posse de bola. E para ter sucesso sabia que dependia de uma boa atuação do peruano Cueva, que não estava 100% e fez muita falta na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras no sábado, pelo Paulistão.

E foi dos pés do peruano que o São Paulo passou a incomodar. O jogador era vigiado de perto pelos marcadores do ABC, muitas vezes era caçado em campo, mas tinha talento para se livrar dos pontapés rivais e levar perigo. Depois do gol do time potiguar, Cueva quase empatou em um chute de dentro da área, mas Levy salvou.

A partida era bem disputada e, apesar de tecnicamente superior ao rival, o São Paulo não conseguia impor seu ritmo. Criticado pela torcida, o goleiro Denis fez uma ótima defesa, aos 33 minutos, numa cabeçada de Nando, salvando o tricolor de tomar o segundo gol. Pouco depois, Cueva lançou Gilberto, que limpou o marcador e tocou de volta para o peruano, que mandou de bico e empatou o duelo.

No segundo tempo, o São Paulo passou a se defender mais atrás, sem pressionar tanto na frente, e aproveitou os contra-ataques para tentar matar o jogo. Os dois técnicos mexeram no time, principalmente Geninho, que mandou sua equipe para o ataque a fim de evitar a eliminação na competição nacional.

A defesa do São Paulo, com Lugano e Lyanco (Rodrigo Caio saiu machucado ainda no primeiro tempo), dava conta do recado. Gilberto, de cavadinha, quase fez o segundo do time, mas o goleiro Edson defendeu. Em outro contra-ataque, Lucas Fernandes ficou na frente do goleiro. Poderia ter tocado para Gilberto, livre, mas arriscou duas vezes e Edson salvou.

Nos minutos finais, o ABC apertou e tentou ficar à frente do marcador novamente. O São Paulo se defendeu, tomou bola na trave, os zagueiros deram chutão e Denis evitou um novo gol do time potiguar. O resultado garantiu o time paulista na quarta fase da Copa do Brasil e deu tranquilidade para o próximo jogo, contra o Ituano, sábado, pelo Campeonato Paulista, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

ABC 1 x 1 SÃO PAULO

ABC - Edson; Levy, Oswaldo, Cleiton e Romano (Marquinhos); Márcio Passos, Felipe Guedes, Gegê (Caio Mancha) e Echeverría (Dalberto); Erivélton e Nando. Técnico: Geninho.

SÃO PAULO - Denis; Buffarini, Lugano, Rodrigo Caio (Lyanco) e Júnior Tavares; João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero; Wellington Nem (Luiz Araújo), Gilberto e Cueva (Lucas Fernandes). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Márcio Passos, a 1, e Cueva, aos 37 minutos do 1º tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Guedes, Márcio Passos, Echeverría, Cleiton, Dalberto, João Schmidt, Cueva, Júnior Tavares e Lucas Fernandes.

RENDA - R$ 375.170,00.

PÚBLICO - 15.016 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

