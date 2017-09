Cuca vê campeonato favorável ao Palmeiras: 'É raro quem evolui no final'

O técnico Cuca demonstrou nesta sexta-feira bastante otimismo ao falar do Palmeiras e da preparação para o clássico com o Santos, neste sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador repetiu algumas vezes durante a entrevista coletiva que vê o time em evolução no campeonato, uma condição bastante favorável, pois segundo ele são poucas as equipes que conseguem crescer na parte final da competição.

"Eu estou otimista, porque tenho confiança no que planejamos, na meta que a gente determinou. A gente está evoluindo no final do campeonato e não se vê muitas equipes em evolução agora. São poucas", disse o treinador. Nas últimas quatro rodadas, o Palmeiras conquistou três vitórias e um empate. A série abre a chance para o time chegar à vice-liderança no fim de semana se ganhar do Santos e o Grêmio não bater o Fluminense.

Cuca explicou que apesar da importância do clássico, tentou trabalhar com o elenco uma forma de deixar o ambiente mais leve. "Todo jogo que vier agora será o mais importante do ano, mas sem se autopressionar. É um clássico. O mais importante é termos o máximo de organização para jogar bem e vencer", afirmou o treinador, que terá os desfalques dos suspensos Edu Dracena e Egídio para a partida.

O Palmeiras vive um momento mais tranquilo na temporada. Depois de começar o ano como favorito e se frustrar com eliminações no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Libertadores, o clube se vê em uma condição de menos cobrança no Brasileiro, embora ainda sonhe em tirar a desvantagem de 11 pontos para o Corinthians para poder terminar como o campeão novamente.

"Vamos tentar terminar o ano da melhor forma possível. A gente pode fechar a temporada bem e temos que ter esse otimismo de buscar o nosso melhor até o final do ano", afirmou. Sem confirmar a escalação do time para sábado, Cuca deve mandar a campo o Palmeiras com: Fernando Prass; Mayke, Juninho, Luan e Zé Roberto; Jean, Tchê Tchê e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson.

