Cuca terá salário pago pelo Palmeiras e premiação bancada por patrocinadora

Palmeiras e Crefisa uniram esforços para concretizar o retorno do técnico Cuca ao comando da equipe. Apresentado nesta terça-feira, o treinador campeão brasileiro pela equipe no ano passado assinou contrato até o fim de 2018 e será bancado pelo clube, responsável pelos salários, e pela patrocinadora master, de quem recebeu as luvas pela assinatura do vínculo.

O Estado apurou com fontes ligadas ao clube que o acordo selado com o treinador prevê o pagamento de um salário de R$ 450 mil, pouco acima dos cerca de R$ 400 mil mensais recebidos entre março e dezembro do ano passado, quando dirigiu o clube. A Crefisa repassou a Cuca como bônus pela assinatura do contrato o valor de R$ 1,5 milhão. A empresa se propôs a bancar parte dos vencimentos mensais do treinador, mas o Palmeiras decidiu arcar com os custos.

A empresa esteve presente na primeira entrevista coletiva de Cuca. A proprietária da Crefisa, Leila Pereira, posou para fotos e entregou ao treinador um livro comemorativo pela conquista do Brasileirão no ano passado. A estreia dele no cargo será no domingo, quando o Palmeiras receberá o Vasco, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a entrevista, Cuca elogiou o trabalho do antecessor, Eduardo Baptista, demitido na quinta-feira. "Ele fez o time passar uma sensação muito boa para quem assistia aos jogos. É uma equipe que controla a bola, como é o estilo dele. Infelizmente o Palmeiras não chegou à final e perdeu. Mas a gente viu o Palmeiras jogando bem e jogando com aquele espírito que a gente espera", comentou.

O novo treinador do Palmeiras disse que o antecessor no cargo, nove anos mais jovem, vai se recolocar no mercado em breve. "Tenho certeza que o Eduardo vai estar em um time grande uma hora ou outra, porque o que ele fez aqui só engrandeceu o nome dele. Ele saiu com dignidade e grandeza do clube", afirmou.

