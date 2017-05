Cuca festeja vantagem sobre o Inter e admite poupar titulares no Brasileirão

O técnico Cuca festejou o resultado conquistado pelo Palmeiras contra o Internacional, pela Copa do Brasil, ainda mais pelo fato de o time não ter sofrido gol em casa. Com a vitória por 1 a 0 no Allianz Parque, o time poderá empatar no Sul, daqui duas semanas, que garante vaga na próxima fase. Apesar disso, o treinador não quer ver o grupo acomodado.

"Leva-se uma vantagem, é indiscutível que dentro dos critérios você vencer e não tomar gol em casa te dá uma vantagem. Você joga por qualquer empate e por uma derrota por um gol. Mas não deixa nenhuma comodidade, pelo contrário. Poderia ter sido melhor, poderíamos ter feito mais um gol, poderíamos ter tomado mais um gol, especialmente na bola parada que não estava se encaixando", disse.

Para o treinador, a partida foi complicada e o mais importante acabou sendo sair em vantagem no confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. "O Inter não é um time qualquer, joga a primeira divisão igual a qualquer outro. É um time organizado, com postura e que tem marcação forte. Conta com o Cirino no contra-ataque, o D'Alessandro na armação, o Nico Lopez para concluir. Jogamos contra uma boa equipe e vencemos. Isso que é importante."

Já pensando na partida da próxima semana contra o Atlético Tucumán, pela Copa Libertadores, Cuca já avisou que vai poupar a maior parte de seus titulares no duelo de sábado, contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, para ter seus principais jogadores descansados em busca da vaga na próxima fase da competição sul-americana.

"E não é o caso de poupar, é de dar oportunidade também para eles. De repente vão melhor do que quem está jogando. Por isso se montou um elenco forte no Palmeiras. É importante ter essa busca e ver novos jogadores entrando e pedindo passagem. Torço para que aconteça. E vão ter oportunidade no sábado", comentou.

