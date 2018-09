Cuca confirma entrada de Bruno Henrique e diz que seguirá usando Robson Bambu

O técnico Cuca confirmou nesta sexta-feira que Bruno Henrique será escalado no ataque do Santos na partida contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi o escolhido para substituir Derlis González, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no clássico contra o São Paulo.

Destaque do Santos em 2017, Bruno Henrique sofreu uma lesão no olho no primeiro compromisso da temporada e enfrentou outros problemas, algo que o impediu de repetir o mesmo desempenho neste ano, tanto que só marcou dois gols em 21 jogos.

Cuca, porém, não perde a confiança no atacante e acredita que ele poderá brilhar diante do Cruzeiro. "O Bruno Henrique vai jogar. Ele está treinando bem. É um jogador importantíssimo", afirmou o treinador, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Além de Derlis González, o Santos tem outro jogador suspenso, o zagueiro Gustavo Henrique. Mas Cuca evitou revelar o seu substituto, apenas confirmando que Robson Bambu vai seguir na formação titular, mesmo com o imbróglio envolvendo a renovação do seu contrato, que se encerrará em novembro.

Assim, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe disputam uma vaga na zaga. "Precisei dele, tínhamos só quatro zagueiros e ele vingou. Teve segurança, passou confiança e é um grande jogador. Não podemos achar que está tudo errado. O clube não tinha certeza para renovar, o empresário busca novos caminhos. Não podemos ser injustos", afirmou.

Com a dúvida, o Santos vai entrar em campo para enfrentar o Cruzeiro com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe) e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Bruno Henrique, Gabriel e Rodrygo.

Há seis jogos invicto no Campeonato Brasileiro, o time deixou a briga contra o rebaixamento e ocupa a nona colocação com 32 pontos, passando até mesmo a sonhar com uma vaga na próxima edição da Libertadores.