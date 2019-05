Cuca confirma desfalque de Alexandre Pato e Walce como titular no São Paulo

O técnico Cuca confirmou que o zagueiro Walce será titular no São Paulo na partida contra o Fortaleza, neste domingo, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem de 20 anos será o substituto de Anderson Martins, que tem dores no tornozelo direito.

Walce fará o seu segundo jogo pela equipe tricolor. Ele estreou no último domingo no empate por 1 a 1 contra o Flamengo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela terceira rodada do Brasileirão, e recebeu elogios do treinador.

"O Walce vai jogar. Ele entrou bem no jogo, tem uma técnica refinada, visão de jogo boa e boa estatura. É um menino que vai amadurecendo no decorrer dos jogos, mas já mostrou ter personalidade e agora vai ter essa sequência", afirmou Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, na oeste de São Paulo.

Cuca também confirmou que Alexandre Pato será desfalque. O atacante sofreu uma contusão cervical ainda no primeiro tempo contra o Flamengo e ainda não voltou a participar dos treinos com o restante do elenco.

O São Paulo faz uma atividade fechada à imprensa nesta sexta-feira, antes da viagem para Fortaleza. Cuca comanda o último treinamento neste sábado, no CT do Ceará. Uma provável equipe tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Walce e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Liziero; Everton, Antony e Toró.