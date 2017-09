CT do Palmeiras vai receber treinos da seleção brasileira em outubro

A Academia de Futebol do Palmeiras vai receber a seleção brasileira em outubro para dois dias de treinos antes do jogo com o Chile, no Allianz Parque, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A CBF confirmou a informação no seu site oficial após o coordenador de seleções, Edu Gaspar, visitar as instalações na última segunda-feira.

O dirigente foi recebido na Academia de Futebol pelo presidente do clube, Mauricio Galiotte, pelo diretor de futebol Alexandre Mattos, e pelo gerente de futebol Cícero Souza. Galiotte e Edu tiveram uma convivência próxima em junho durante a reunião da seleção para dois amistosos em Melbourne, contra Argentina e Austrália. O mandatário palmeirense chefiou a delegação do Brasil no período.

A seleção brasileira utilizou recentemente as instalações dos outros dois grandes clubes da capital paulista. Em março, durante a preparação para os jogos contra Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias, a equipe do técnico Tite treinou no CT do Corinthians, no CT do São Paulo e no estádio do Morumbi, além de ter entrado em campo no Itaquerão, onde também fez um trabalho de reconhecimento do gramado.

Nos bastidores, a aproximação entre a CBF e os clubes paulistas integra os planos do presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, de estreitar laços com as equipes locais. O vínculo esteve por alguns anos enfraquecido pela ligação mais próxima entre a cúpula da entidade e os times cariocas.

Durante a visita às novas instalações do Palmeiras, inauguradas neste ano, Edu elogiou as condições do local. "É muito bacana visitar um clube com uma estrutura como a do Palmeiras em termos de tecnologia, equipamentos e espaço físico. É tudo realmente de primeiríssima linha. Encontrei alguns atletas no departamento médico e até brinquei que aqui está estilo europeu, não deixa a desejar para nenhum time de lá", comentou.

