Cruzeiro tem atuação apática, mas vence Bahia e retoma sexta colocação

Se a ideia de Mano Menezes era fazer um ensaio para a final da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi aprovado com algumas ressalvas. Neste domingo, jogando no Mineirão, em Belo Horizonte, a equipe teve atuação apática e pouco criou durante a partida, mas contou com um gol do zagueiro Léo para vencer o Bahia por 1 a 0, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou o Cruzeiro com 37 pontos, na sexta colocação, enquanto o Bahia está em 16º com 27, os mesmos do São Paulo, que hoje está na zona de rebaixamento, em 17º. As duas equipes voltam a atuar no próximo domingo pelo Brasileiro: o time mineiro encara o lanterna Atlético Goianiense fora de casa, enquanto o baiano tem difícil missão contra o vice-líder Grêmio.

Com a segunda final da Copa do Brasil marcada apenas para 27 de setembro, depois de empatar o jogo de ida com o Flamengo por 1 a 1, no Rio de Janeiro, o Cruzeiro teve a semana livre para trabalhar e Mano Menezes aproveitou para ensaiar a equipe. Como Rafael Sóbis está suspenso para o duelo decisivo, Raniel foi mantido como titular do ataque neste domingo.

Mas o Cruzeiro encontrou dificuldades durante todo o jogo. Com Vinícius no lugar de Régis na meia, por opção do técnico Preto Casagrande, o Bahia tinha uma estratégia bem definida - e oposta à do adversário. Enquanto o time mandante valorizava a posse, o visitante se fechava em duas linhas de quatro e apostava nos contra-ataques.

Faltava, contudo, movimentação do sistema ofensivo do Cruzeiro. Os laterais pouco avançavam, os volantes não apareciam e Robinho, Rafinha e Raniel faziam uma partida, quando muito, discreta. Apenas Thiago Neves tentava algo diferente. E foi em chute de fora da área do meia a única chance criada pela equipe no primeiro tempo, facilmente defendido por Jean ainda aos oito minutos.

Equilibrado na defesa e apostando na velocidade de Zé Rafael e Mendoza, o Bahia tinha o duelo controlado. Tão controlado que, a partir dos 35 minutos, forçou o jogo e desperdiçou chances sucessivas na etapa inicial.

Primeiro com o atacante colombiano, ao driblar três marcadores e chutar por cima. Depois em cabeçada de Tiago, aproveitando cobrança de escanteio - a bola raspou a trave direita. E, por fim, na maior delas, com Vinícius: após rápido contra-ataque, o meia recebeu dentro da área, sem marcação, e deu leve toque por cobertura. Fábio fez grande defesa.

A inoperância de seu sistema ofensivo parece não tê-lo incomodado e Mano não mexeu no time após o intervalo. E o duelo seguia no mesmo ritmo quando, aos quatro, após levantamento na área, Rodrigão e Raniel se enroscaram e o árbitro marcou um pênalti duvidoso. Na cobrança, porém, Thiago Neves bateu no canto esquerdo e à meia altura. E Jean salvou o Bahia.

Irritado com a marcação do pênalti mesmo após a defesa, Preto Casagrande seguiu reclamando e acabou expulso por Wagner Reway. Já Mano sentiu a chance desperdiçada e mexeu no time - colocou o meia uruguaio Arrascaeta no lugar de Rafinha. E, mesmo sem brilho, a equipe abriu o placar aos 17, quando Léo aproveitou cobrança de escanteio, ganhou no alto e cabeceou no canto. O zagueiro ainda precisou ser atendido pelos médicos depois de bater a cabeça e permanecer caído, mas voltou para o jogo.

Sem reação depois de sofrer o primeiro gol, o Bahia pouco criou em busca do empate. Lucas Silva ainda deu carrinho por trás e foi expulso poucos minutos após entrar em campo - e nem assim o time baiano conseguiu pressionar. Assim, mesmo sem brilho, o Cruzeiro obteve boa vitória, passou pelo teste e se garantiu no G6 por mais uma rodada.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 BAHIA

CRUZEIRO - Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson (Lucas Silva), Robinho (Rafael Sóbis), Thiago Neves e Rafinha (Arrascaeta); Raniel. Técnico: Mano Menezes.

BAHIA - Jean; Eduardo, Tiago (Thiago Martins), Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Edson, Juninho, Zé Rafael, Vinícius (Edigar Junio) e Mendoza; Rodrigão (Hernane). Técnico: Preto Casagrande.

GOLS - Léo, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (FIFA/MT).

CARTÕES AMARELOS - Henrique, Raniel, Robinho e Thiago Neves (Cruzeiro); Vinícius (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Silva.

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte.

