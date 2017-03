Cruzeiro leva empate no fim e Atlético já garante ponta da 1ª fase do Mineiro

O Cruzeiro chegou a se ver muito perto da vitória na noite desta segunda-feira, fora de casa, no estádio do Parque do Sabiá, mas acabou levando o empate por 2 a 2 com o Uberlândia nos acréscimos do tempo normal, aos 47 minutos da etapa final, e assim viu acabar as suas chances matemáticas de terminar a primeira fase do Campeonato Mineiro na liderança.

Com 21 pontos na segunda posição, o time cruzeirense não tem mais como alcançar o líder disparado Atlético Mineiro, que tem 27 pontos e segue com 100% de aproveitamento, pois agora faltam apenas duas rodadas para o término deste estágio da competição. Mesmo que os atleticanos sejam derrotados nas duas últimas rodadas e a equipe celeste vença os dois confrontos seguintes, ainda não alcançarão os arquirrivais porque o time alvinegro já conta com três vitórias a mais (9 a 6), primeiro critério de desempate.

Já o Uberlândia manteve a esperança de ir às semifinais do Estadual ao chegar aos 13 pontos e assumir a quinta posição, com 13 pontos, mesma pontuação da URT, que no último domingo foi derrotada justamente pelo Atlético, por 2 a 0, e agora ocupa o sexto lugar.

Na partida desta segunda-feira, o Cruzeiro viu a sua missão de vencer em Uberlândia começar a ficar mais difícil já a partir dos 7 minutos do primeiro tempo, quando a equipe casa abriu o placar. Depois de falta cobrada na área por Diogo, Rogério desviou de cabeça e a bola bateu na trave. No rebote, porém, Schumacher tocou para as redes.

Depois do gol, o time cruzeirense sofreu para conseguir o empate, mas obteve o objetivo nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46, em pênalti cobrado por Rafael Sóbis. Antes disso, o árbitro assinalou a penalidade depois de o lateral Rogério derrubar o argentino Ábila.

E foi justamente Ábila que virou o placar para o Cruzeiro no segundo tempo. Após um passe de Ariel Cabral vindo da esquerda, o atacante recebeu nas costas da zaga e finalizou com tranquilidade na saída do goleiro do Uberlândia.

A vitória parecia certa até que o time da casa conseguiu achar o gol do empate no finalzinho do confronto. Após receber uma bola escorada por Schumacher, Caio Dantas deu belo chute colocado de fora da área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Rafael: um golaço.

Após amargar o empate no fim nesta segunda-feira, o Cruzeiro voltará a jogar pelo Mineiro no próximo sábado, justamente contra o arquirrival Atlético, às 16 horas, pela penúltima rodada da primeira fase. Já o Uberlândia terá pela frente a URT, domingo, também às 16 horas, em Patos de Minas, em confronto direto por uma vaga nas semifinais. Atual quarto colocado e hoje na zona de classificação para a próxima fase, com 14 pontos, o Tombense também joga no domingo, contra o Villa Nova, fora de casa.

