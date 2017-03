Cruzeiro leva empate do Tombense e desperdiça chance de garantir vaga na semi

O Cruzeiro ficou no empate por 1 a 1 com o Tombense neste domingo, no estádio do Mineirão, e desperdiçou a oportunidade de garantir a vaga antecipada para as semifinais do Campeonato Mineiro. O resultado irritou os torcedores, que vaiaram os jogadores após o apito do árbitro. Mesmo assim, o time celeste ocupa a vice-liderança da competição, com 20 pontos, enquanto o adversário está em sétimo lugar, com 11.

Arrascaeta foi o principal nome do Cruzeiro na partida. Além de marcar o gol, esteve presente nas principais jogadas do time anfitrião. Acertou uma cobrança de falta no travessão e cabeceou uma bola na trave.

Alex Gonçalves marcou para os visitantes e impediu que o Cruzeiro se classificasse. Faltam três rodadas para o término da primeira fase e a distância do time celeste para o quinto colocado, que é o América-MG, é de nove pontos, sendo que o time americano ainda jogará neste domingo contra o América de Teófilo Otoni, fora de casa.

Apesar da igualdade, o Cruzeiro foi superior durante toda a partida. Abriu o marcador aos 30 minutos do primeiro tempo. Ariel Cabral deixou Arrascaeta na cara do gol. O uruguaio ajeitou para o pé direito e bateu firme sem chances para o goleiro Darley.

Nos acréscimos da etapa inicial, Arrascaeta acertou o travessão após cobrança de falta. Rafinha aproveitou o rebote, mas, em posição irregular, mandou a bola para as redes. O auxiliar assinalou impedimento corretamente.

O Tombense voltou ligado para a segunda etapa e conseguiu igualar o marcador logo no primeiro minuto. Pedro Castro lançou para Alex, que tocou na saída do goleiro Rafael: 1 a 1. O resultado fez com que o Cruzeiro se atirasse ao ataque.

O time da casa pressionou, mas não conseguiu voltar a ficar na frente. Aos 12, Alisson cruzou na cabeça de Arrascaeta, que acertou a trave esquerda de Darley. Na sobra, Léo chutou com bastante perigo. Aos 33, Arrascaeta cobrou falta no ângulo, mas Darley saltou e conseguiu mandar para escanteio.

O Cruzeiro volta a campo no dia 27, uma segunda-feira, para visitar o Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá. O Tombense receberá o América de Teófilo Otoni no sábado. O Atlético-MG, já garantido nas semifinais, lidera a competição com 24 pontos e receberá o URT no domingo, no estádio Independência.

