Cruzeiro decepciona e empata sem gols com a Caldense pelo Mineiro

O Cruzeiro tropeçou pela primeira vez no Campeonato Mineiro. Após estrear com vitória sobre o Tupi na competição, o time não repetiu o mesmo rendimento na noite deste sábado e não conseguiu sair do 0 a 0 diante da Caldense, em duelo disputado em Poços de Caldas, no estádio Ronaldão. O placar, aliás, refletiu a baixa produção ofensiva da equipe.

Cruzeiro e Caldense foram dois dos cinco times que venceram na rodada inicial do Mineiro. Assim, com o empate, ambos chegaram aos quatro pontos, nas primeiras posições, embora possam ser ultrapassados por outros clubes neste domingo.

A partida deste sábado foi a primeira de Bruno Silva, contratado junto ao Botafogo, pelo Cruzeiro. Mas ele suportou apenas 45 minutos, sendo substituído no intervalo. E o início do jogo em Poços de Caldas foi de domínio do Cruzeiro, que chegou com perigo explorando as jogadas aéreas. O time só não abriu o placar porque Omar fez boas defesas após cabeceios de Manoel e Fred, que pouco apareceu no restante da etapa inicial.

Aos poucos, porém, a Caldense equilibrou o duelo e também assustou o Cruzeiro com um bom toque de bola e em jogadas com a participação de Neilson. Na melhor delas, ele acionou Juninho, que finalizou, mas parou em Fábio. Mas o destaque da etapa inicial foi mesmo o outro goleiro, Omar, fez ótima defesa quase na saída para o intervalo, em chute de Romero após tabela com Thiago Neves.

Mas se o primeiro tempo da partida foi disputado em bom ritmo, os times não mantiveram o mesmo rendimento nos últimos 45 minutos. O técnico Mano Menezes até promoveu as entradas de Arrascaeta e Robinho, mas faltava criatividade para o Cruzeiro, que até esboçou uma pressão na parte final do jogo, mas muito mais apostando no abafa do que em jogadas bem construídas. Em uma delas, Fred, quase na pequena área, errou ao não conseguir finalizar para o gol e nem dar o passe para algum companheiro. Léo, depois de um bate-rebate, bateu com perigo, mas para fora.

As melhores chances, então, surgiram nos minutos finais. Aos 42 minutos, em chute de fora da área de Rafael Sobis, mas ele parou na defesa firme de Omar. Logo depois, aos 44, Fred cabeceou para fora após cruzamento de Lucas Silva. Assim, a partida terminou mesmo empatada por 0 a 0.

O Cruzeiro voltará a jogar na próxima quarta-feira, quando vai receber o Uberlândia, no Mineirão. No mesmo dia, a Caldense atuará novamente no Ronaldão, dessa vez contra o Tombense.