Cruzeiro confirma multa para ter Fred, mas espera parecer jurídico sobre cláusula

O Cruzeiro confirmou nesta terça-feira que existe uma cláusula contratual que obriga o atacante Fred a pagar uma indenização de R$ 10 milhões ao Atlético Mineiro caso ele se transferisse para o rival.

Mas, embora tenha confirmado a existência da multa, o Cruzeiro informou que o departamento jurídico está analisando a cláusula contratual. Assim, a direção do clube ainda não se decidiu sobre o que fará.

"O departamento jurídico do Cruzeiro está analisando a cláusula contratual que obriga o atacante Fred a pagar uma indenização de R$ 10 milhões ao seu ex-clube em caso de acerto com o Cruzeiro. A diretoria do clube aguarda o parecer do departamento para assim definir como irá proceder", explicou a equipe em comunicado.

Se o parecer for favorável ao pagamento, o Cruzeiro também diz não ver problemas. Há um grupo de empresários que já se disponibilizou a quitar o valor, segundo acrescentou o clube nesta terça-feira.

"Caso o parecer seja favorável ao pagamento, o Cruzeiro não vê problema para fazer o pagamento dos R$ 10 milhões, pois conta com um grupo de empresários cruzeirenses que está auxiliando o clube nesta operação e irá fazer a quitação integral do valor", completou a nota.

Apesar da boa média de gols, Fred não rendeu o esperado em 2017, principalmente no Campeonato Brasileiro, no qual terminou com 12 gols. Acertou, assim, sua rescisão amigável com o Atlético Mineiro, que decidiu apostar em Ricardo Oliveira, ex-jogador do Santos. E, no mesmo dia, o atleta fechou um contrato de três temporadas com o Cruzeiro.

Revelado pelo América Mineiro, o atacante despontou para o futebol mundial entre 2004 e 2005, atuando pelo próprio Cruzeiro. Em sua primeira passagem, ele marcou 56 gols em 71 partidas e foi o artilheiro da Copa do Brasil 2005 (14 gols) e do Campeonato Mineiro de 2005 (13 gols).