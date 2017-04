Cruzeiro confirma contratação do lateral-direito John Lennon

A diretoria do Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito John Lennon, que defendia curiosamente o Cruzeiro, do Rio Grande do Sul. O reforço assinou contrato de dois anos, com possibilidade de renovação por mais dois, com o clube mineiro.

Na novo time, John Lennon terá a concorrência de Ezequiel, que atualmente é o titular da equipe comandada pelo técnico Mano Menezes, e Mayke, que costuma ser o reserva direto de Ezequiel.

Da cidade de Araguaína, no Tocantins, o jogador de 25 anos iniciou sua carreira no futebol profissional com a camisa do Vila Nova. Depois teve passagens por Anápolis-GO, Atlético-GO, Sergipe e Glória-RS. Ele também defendeu o Botafogo, do Rio, em duas passagens diferentes.

No início deste ano, ele passou a defender o Cruzeiro, de Porto Alegre, e se destacou no Campeonato Gaúcho. O time da capital foi eliminado pelo Internacional nas quartas de final do Estadual.

O lateral John Lennon será apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira, às 15h30, na Toca da Raposa II.

