Cruzeiro confirma acerto com lateral paraguaio Raúl Cáceres, ex-Vasco

O lateral tem no currículo dois títulos do Campeonato Paraguaio. - (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

Após anunciar o retorno do volante Henrique, a diretoria do Cruzeiro confirmou a contratação do lateral-direito Raúl Cáceres, que tem passagem pelo Vasco. O jogador paraguaio, de 28 anos, assinou contrato até o fim de 2022.

Cáceres começou a carreira no Olímpia, em 2009, e defendeu outros três times do seu país (Sportivo Carapeguá, Sol de América e Cerro Porteño) até desembarcar no futebol brasileiro, em 2019, para vestir a camisa do Vasco. Neste ano, chegou a retornar ao seu país para jogar novamente pelo Cerro, mas a nova passagem foi curta.

Pela equipe carioca, foram 29 partidas disputadas, sem maior brilho. Ele defendeu o Vasco em 16 jogos no Campeonato Carioca, três na Copa do Brasil e sete no Campeonato Brasileiro. O lateral tem no currículo dois títulos do Campeonato Paraguaio.

"Estou muito feliz por estar aqui, de ter a responsabilidade de vestir a camisa de um dos maiores clubes do Brasil. Espero que logo possa ajudar meus companheiros, ao time, para que esse ano e os próximos sejam de muitas vitórias, muito sucesso e assim comemorar com a grande torcida que tem o Cruzeiro", disse Cáceres.

O jogador chega ao Cruzeiro para suprir uma lacuna na lateral-direita, sem um representante de ofício desde Edilson entrou em processo de rescisão de contrato com o clube mineiro. É possível que a diretoria busque mais um jogador para a posição nos próximos dias.

Cáceres é a quarta contratação do Cruzeiro em meio à pandemia do novo coronavírus. Antes dele, chegaram p atacante Angulo, ex-Palmeiras, e o meia Regis, ex-Bahia, além do próprio Henrique, antes emprestado ao Fluminense.