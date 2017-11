Cruzeiro aproveita expulsão de Marlon e vence Fluminense de virada no Mineirão

O Cruzeiro obteve uma grande virada neste domingo. Depois de Pedro abrir o placar logo no início do primeiro tempo, a equipe controlou os nervos, viu Marlon ser expulso e venceu o Fluminense por 3 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O bom resultado fez a equipe mineira chegar aos 54 pontos, na quinta colocação. Já o Fluminense segue em situação instável na competição: é apenas o 13º com 43 pontos, distante tanto da zona de rebaixamento quanto de uma vaga na Copa Libertadores.

As duas equipes voltam a atuar na quarta-feira: o Cruzeiro recebe o Avaí às 19h30, novamente no Mineirão, enquanto o Fluminense encara um difícil desafio contra o Corinthians, no Itaquerão, às 21h45. A partida pode valer o título brasileiro ao adversário.

Campeão da Copa do Brasil e garantido na Libertadores, o Cruzeiro entrou em campo neste domingo buscando se recuperar da derrota para o Flamengo, na última rodada. E, se não tinha o volante Henrique, suspenso e substituído por Lucas Silva, o técnico Mano Menezes contava com o retorno de Rafinha.

Já os problemas de Abel Braga eram maiores. O meia equatoriano Sornoza e o atacante Henrique Dourado estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto os volantes Richard e Mateus Norton foram vetados por contusão. Era uma chance para Marlon Freitas, Wendel e Pedro mostrarem serviço.

E a sorte sorriu logo no início para o Fluminense. As duas equipes ainda se estudavam quando Gustavo Scarpa arriscou despretensiosamente de fora da área. O chute saiu fraco e sem perigo, mas Pedro dominou antes que a bola chegasse até Fábio, girou e bateu no canto para abrir o placar. Em apenas sete minutos, o atacante aproveitava a sua oportunidade como titular.

A vantagem, contudo, durou pouco. O time carioca até segurava bem o Cruzeiro quando, aos 16, o volante argentino Lucas Romero recebeu na intermediária, tabelou e bateu da entrada da área. A princípio o chute sairia sem muito perigo, mas a bola desviou no zagueiro Henrique e entrou no ângulo.

Com a igualdade no placar, o duelo ganhou um contorno claro: o Cruzeiro controlava a posse e o Fluminense apostava nos contra-ataques. Foi assim que, aos 21, Scarpa recebeu de Pedro, avançou e chutou com perigo para fora. E também foi assim que, apenas dois minutos depois, Wendel dominou sozinho e bateu nas mãos de Fábio.

De fora da área, já aos 45, Thiago Neves também assustou Diego Cavalieri. Mas foi no início do segundo tempo, após cruzamento rasteiro e rebatida do goleiro, que o meia teve sua grande oportunidade. A bola sobrou dentro da área, mas ele chutou para fora.

O lance logo no primeiro minuto serviu para demonstrar que as duas equipes acelerariam o ritmo na etapa final. Se o Cruzeiro trocava passes com mais agilidade, o Fluminense assustou após outra boa jogada entre Scarpa e Pedro. Sozinho, porém, o meia errou a finalização.

Um lance aos dez minutos, então, mudou totalmente a dinâmica do jogo: Marlon tocou a bola com o braço, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. E, na mesma jogada, após cobrança de falta de Thiago Neves, Diogo Barbosa apareceu nas costas da defesa, deu um toque sutil e fez o gol da virada.

O Fluminense esmoreceu. Com um a menos, tinha dificuldades para criar - e para segurar os ataques do Cruzeiro. Thiago Neves finalizou pouco depois com perigo. E Rafael Sóbis desperdiçou chance inacreditável: após erro da defesa, ele avançou sem marcação no campo de ataque e saiu livre, na cara do gol, mas chutou em cima de Cavalieri.

Estava fácil. E, enfim, após boa troca de passes dentro da área, Thiago Neves finalizou com tranquilidade e definiu o duelo. Ex-jogador do Fluminense, ele não comemorou. Mas a torcida cruzeirense, com o jogo liquidado, festejou o triunfo antes mesmo do apito final.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 1 FLUMINENSE

CRUZEIRO - Fabio; Ezequiel, Murilo, Manoel e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Lucas Silva, Rafinha (Messidoro), Thiago Neves e Robinho (Alisson); Rafael Sóbis (Jonata). Técnico: Mano Menezes.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Lucas, Henrique, Renato Chaves e Marlon; Marlon Freitas, Douglas, Wendel (Matheus Alessandro), Gustavo Scarpa (Léo) e Marcos Junior (Wellington Silva); Pedro. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Pedro, aos sete, e Lucas Romero, aos 16 minutos do primeiro tempo; Diogo Barbosa, aos 12, e Thiago Neves, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Romero, Murilo e Robinho (Cruzeiro); Renato Chaves e Matheus Alessandro (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Marlon (Fluminense).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).