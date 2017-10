Cruzeiro anuncia renovação de contrato do goleiro Fábio até o fim de 2019

Um dos maiores ídolos do Cruzeiro em todos os tempos, o goleiro Fábio terá pelo menos um ano e meio a mais para estender esta idolatria. Nesta segunda-feira, o clube celeste anunciou a renovação do jogador por mais 18 meses. O novo vínculo tem duração prevista até o fim de 2018.

De acordo com o próprio Cruzeiro, Fábio se reuniu nesta segunda com o presidente eleito, Wagner Pires, e o vice de futebol, Itair Machado. Em pauta, a discussão pela renovação do goleiro. E as partes chegaram a um final feliz para ampliar o antigo contrato, que terminaria no meio do ano que vem.

A renovação de Fábio é mais um importante passo dado pela nova diretoria do Cruzeiro, após o princípio de uma crise entre os cartolas nas últimas semanas. Na última sexta-feira, o clube já havia anunciado também a prorrogação do vínculo do técnico Mano Menezes, que terminaria no fim deste ano.

Desta forma, o Cruzeiro deve manter a base deste ano para a Libertadores do ano que vem. E Fábio, depois de começar o ano em baixa, se recuperando de uma grave lesão no joelho e chegando a ficar no banco de Rafael após o retorno, termina a temporada em alta, valorizado pelo clube e com mais um título no currículo, o da Copa do Brasil.

Fábio também prolongará sua marca como jogador com maior número de partidas na história do Cruzeiro. Já são 739 para o goleiro, que chegou no clube no fim dos anos 1990, chegou a ser negociado com o Vasco, mas desde 2005 ocupa a vaga no gol celeste. Neste período, conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2000 e 2017) e cinco Campeonatos Mineiros (2006, 2008, 2009, 2011 e 2014).