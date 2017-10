Crossfit pode ser praticado por qualquer pessoa? Veja cinco mitos e verdades sobre o esporte

Os boxes de crossfit estão super em alta na cidade. - Divulgação

Os boxes de crossfit estão super em alta na cidade. Mas, por ainda serem relativamente recentes, muitos mitos foram criados e várias dúvidas estão surgindo por trás da modalidade. Os adeptos do esporte buscam os exercícios de alta intensidade e é justamente isso que faz as incertezas surgirem.

Para quem não conhece, o treino é composto por exercícios funcionais, alcançando 10 capacidades físicas. “Um dos mitos mais comuns do crossfit é que a modalidade é restrita a atletas. Isso não é verdade, porque ele pode sim ser praticado por qualquer pessoa”, explica Fernando Fontelles, sócio e coach do Vikings Crossfit. Para ajudar a esclarecer os mitos e as verdades, o especialista listou as cinco dúvidas mais comuns. Confira:

É possível conciliar o Crossfit com outras modalidades?

Verdade. Por ser caracterizado como um esporte, o crossfit pode sim ser realizado em conjunto com outras modalidades, como a musculação, por exemplo. “A musculação serve sempre como uma atividade complementar para qualquer esporte, mas com o intuito de fortalecimento específico muscular ou articular, e não de hipertrofia como no caso do bodybuilding”, explica Fernando.

Crossfit lesiona mais que os outros esportes?

Esse é o maior mito. O crossfit é baseado em movimentos funcionais, cujo corpo humano já está preparado para realizar. Um dos maiores objetivos do esporte é devolver essas capacidades que perdemos com o passar dos anos devido ao sedentarismo. É importante sempre procurar locais que sejam devidamente certificados e tenham profissionais capacitados para ensinar e acompanhar a execução dos movimentos, o que ajuda a prevenir lesões.

Crossfit traz benefícios para a saúde?

Verdade. O crossfit é uma atividade que melhora o condicionamento físico, além de ajudar no emagrecimento, ganho de massa muscular e fortalecimento de músculos e articulações. Ele traz benefícios para a saúde mental e corporal.

Existe o risco de passar mal praticando o crossfit?

Os treinos são realizados em alta intensidade sim, mas a essa intensidade é relativa a cada pessoa. Desta forma, o treino é devidamente adaptado para cada integrante da aula e cada um vai trabalhar em cima da sua capacidade máxima. O coach e o atleta devem estar em constante sintonia para ajustar o treino.

O crossfit é estimulante e constante?

Verdade. O esporte promove um desafio diferente a cada dia, fazendo com que seja um limite a ser superado. Além de se constituir por movimentos contínuos e ininterruptos, perfeito para quem quer fugir da monotonia. “Basta conhecer o crossfit para saber que é um esporte instigante e que com dedicação você atinge todos os seus objetivos”, finaliza Fernando Fontelles.