Croácia vence Ucrânia e mantém liderança do seu grupo nas Eliminatórias

A Croácia deu nesta sexta-feira um importante passo para se garantir na Copa do Mundo da Rússia. Em partida disputada em Zagreb, pelas Eliminatórias Europeias, a seleção de Modric e Rakitic venceu a Ucrânia por 1 a 0 e se manteve na primeira colocação do Grupo I.

O confronto reunia os então dois líderes da chave. E, como era de se esperar, a partida foi acirrada, com muita marcação no meio-campo e boas chances criadas às duas seleções.

Os dois grandes destaques da Croácia, contudo, fizeram a diferença. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Modric, do Real Madrid, fez boa jogada e tocou para Rakitic. Com classe, então, o meio-campista do Barcelona deu belo passe de calcanhar, deixando Kalinic sozinho para marcar o gol da vitória.

Nas outras partidas do grupo, a Islândia derrotou Kosovo por 2 a 1, fora de casa, e a seleção turca aproveitou o apoio da torcida para superar a Finlândia por 2 a 0. Os resultados mantiveram a Croácia na primeira posição, agora com 13 pontos, três a mais do que a nova vice-líder Islândia. Já Ucrânia e Turquia somam oito, enquanto Finlândia e Kosovo têm apenas um.

GRUPO D - Ainda nesta sexta-feira foram realizadas três partidas pelo Grupo D. Contando com o apoio de sua torcida, a Irlanda decepcionou e apenas ficou no empate por 0 a 0 com a seleção de País de Gales, liderada por Gareth Bale, que dessa vez passou em branco.

Ainda assim, apesar da fraca atuação, a Irlanda se manteve com 11 pontos e divide a liderança com a Sérvia, que venceu a Geórgia por 3 a 1, fora de casa. Já os galeses estão em terceiro lugar com sete, empatados com a Áustria, que se manteve com chances concretas de classificação após derrotar a Moldávia por 2 a 0.

