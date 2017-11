Croácia empata com a Grécia e se garante na Copa do Mundo de 2018

Sem maiores sustos, a Croácia assegurou neste domingo sua classificação à Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Depois de golear a Grécia no duelo de ida da repescagem europeia, por 4 a 1, a seleção aproveitou a vantagem, fez uma partida segura e empatou por 0 a 0, no estádio Karaiskákis, em Pireu, região metropolitana de Atenas.

O resultado garantiu a Croácia em sua quinta Copa do Mundo. Traz, ainda, a possibilidade de fazer novamente uma campanha destacada. Depois de se desmembrar da Iugoslávia, a seleção chegou a conquistar o bronze no Mundial da França, em 1998. Mas, nas disputas seguintes, em 2002, 2006 e 2014, quando perdeu na estreia para o Brasil, não passou da fase de grupos - em 2010, sequer se classificou.

Liderada por Modric, astro do Real Madrid, e com bons jogadores como Rakitic, do Barcelona, e Mandzukic, da Juventus, a Croácia entrou em campo tranquila neste domingo com a sua boa vantagem. E fez uma partida segura, sem correr riscos.

A Grécia, por sua vez, até ameaçava uma pressão, mas era pouco eficiente. A primeira chegada com perigo ocorreu apenas aos 17 minutos, quando Sokratis arriscou da entrada da área, no canto, para fora.

Mas a grande chance do primeiro tempo veio com a Croácia. Aos 42, de fora da área, Perisic arriscou um chute com força e, com o goleiro Karnezis já batido, a bola parou no travessão.

Nada mudou no segundo tempo. A Grécia controlava a posse de bola, mas tinha dificuldades para criar. E, assim, sem grandes dificuldades, a seleção croata se garantiu ao seu quinto Mundial.

A Copa da Rússia, assim, conta agora com 28 seleções classificadas. Além da Croácia e da Suíça, que também se garantiu neste domingo no Mundial após superar a Irlanda do Norte na repescagem, estão confirmados Egito, Nigéria, Senegal, Marrocos, Tunísia, Rússia (país-sede), Brasil, Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Islândia, Polônia, Portugal, Sérvia, Espanha, Argentina, Colômbia, Uruguai, Costa Rica, Panamá, México, Irã, Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita.