Cristiano Ronaldo marca, Juventus bate o Spal em casa e emenda 3ª vitória seguida

A Juventus fez o que dela se esperava e venceu o Spal por 2 a 0 neste sábado, em casa, em Turim, para assumir a liderança provisória do Campeonato Italiano, uma vez que a Inter de Milão ainda joga na rodada contra a Sampdoria e pode retomar o posto.

O triunfo é o terceiro seguido da Juventus na competição e a deixa na ponta, com 16 pontos, um a mais que a Inter. O time de Turim está invicto no torneio, no qual venceu cinco jogos e empatou um e vai brigar novamente por mais um título nacional. O Spal tem três pontos e é o 19º colocado, à frente na tabela apenas da lanterna Sampdoria.

A vitória foi construída com um golaço do bósnio Pjanic de fora da área no primeiro tempo e outro do astro Cristiano Ronaldo, anotado de cabeça na etapa final. O triunfo só não se transformou em goleada em razão da atuação notável do goleiro albanês Etrit Berisha.

Berisha, de 30 anos, e que tem passagens por Atalanta e Lazio, fez defesas impressionantes. Boa parte delas foram em finalizações de Cristiano Ronaldo. O goleiro parou o astro português ao menos em cinco oportunidades e fez o craque se lamentar pelas chances não convertidas.

A Juventus dá uma pausa no Campeonato Italiano e volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, o time de Turim recebe o Bayer Leverkusen, da Alemanha, em duelo da segunda rodada da fase de grupos. A Juventus ocupa o segundo lugar do Grupo D, com um ponto, fruto do empate em 2 a 2 com o Atlético de Madrid na primeira rodada.