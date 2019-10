Cristiano Ronaldo marca e Portugal vence nas Eliminatórias da Euro

Com direito a gol de Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal venceu mais uma nesta sexta-feira e embalou nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Jogando em Lisboa, no estádio do Sporting, o time português derrotou Luxemburgo por 3 a 0 e sustentou a vice-liderança do Grupo B. Pela mesma rodada, a Inglaterra foi superada pela República Checa por 2 a 1, fora de casa.

Na capital portuguesa, Cristiano Ronaldo comandou a equipe da casa em busca do seu gol de número 700 na carreira. Ele iniciou a partida com 698 e só balançou as redes uma vez. Antes disso, porém, criou boas oportunidades, a começar por uma chance logo no primeiro minuto de jogo, quando arriscou de longe, mandando por cima do travessão.

O primeiro gol da partida acabou saindo dos pés de Bernardo Silva aos 15 minutos. No início da jogada, Semedo dividiu com o goleiro quase na pequena área e a bola sobrou para o jogador do Manchester City só completar para o gol aberto, com tranquilidade.

Ainda na etapa inicial, aos 24, Cristiano Ronaldo arriscou em cobrança de falta de longe, também sem sucesso. As redes só balançariam aos 19 minutos da etapa final. O atacante da Juventus aproveitou vacilo do zagueiro de Luxemburgo na saída de bola, roubou a bola e marcou belo gol, por cobertura. Foi o 699º gol do jogador na carreira.

Antes do apito final, a seleção portuguesa anotou mais um. Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio na área, a zaga desviou e a bola sobrou nos pés de Gonçalo Guedes, que bateu firme para as redes.

O triunfo levou o time português aos 11 pontos, cinco abaixo da líder Ucrânia, que venceu a Lituânia também nesta sexta, por 2 a 0. Ruslan Malinovsky marcou os gols da partida, disputada em solo ucraniano. Os portugueses, contudo, têm um jogo a menos que os rivais da Ucrânia na chave.

Pelo Grupo A, a Inglaterra decepcionou nesta sexta. Perdeu para a República Checa por 2 a 1. Na partida disputada em Praga, os ingleses saíram na frente, com gol de Harry Kane em cobrança de pênalti logo aos 5 minutos de jogo. Mas os checos empataram logo em seguida, aos 9, com gol de Jakub Brabec. Os anfitriões acabaram decidindo o duelo aos 40 minutos do segundo tempo, com gol de Zdenek Ondrasek.

O resultado deixou os checos com os mesmos 12 pontos dos ingleses na chave. A Inglaterra, contudo, tem um jogo a menos e maior saldo de gols. Por isso, ocupa a liderança. Pela mesma chave, nesta sexta, Montenegro e Bulgária empataram sem gols na casa do primeiro. As duas seleções somam apenas três pontos e ocupam as duas últimas posições do grupo.

Em Praga, antes do início do duelo entre a seleção de casa e a Inglaterra, a polícia local prendeu 31 pessoas por conta de um tumulto na famosa Old Town Square (Praça da cidade velha. De acordo com a polícia, os detidos eram "hooligans do futebol", sendo que 14 deles eram estrangeiros.