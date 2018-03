Cristiano Ronaldo marca dois, Real Madrid vence e se mantém em 3º no Espanhol

O Real saiu na frente com gol aos 33 minutos do primeiro tempo - Foto: SIC Notícias / Portugal

O Real Madrid teve uma atuação fraca neste sábado, mas contou com dois vacilos na saída de bola do Eibar para vencer por 2 a 1, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Os dois gols foram marcados por Cristiano Ronaldo.

O resultado positivo garante ao time do técnico Zidane a terceira colocação na tabela de classificação, com 57 pontos. O Real abriu quatro de vantagem sobre Valencia, que tem 53 e às 12h15 deste sábado visitará o Sevilla, o quinto colocado com 45 pontos. O Eibar ocupa o oitavo lugar com 39.

O elenco madrilenho pareceu ter entrado em campo sem muita motivação, já que está praticamente fora da briga pelo título - o Barcelona lidera com 69 e jogará ainda neste sábado contra o Málaga, fora de casa.

O foco na temporada está na Liga dos Campeões, onde a equipe aguarda pelo adversário das quartas de final. Enquanto o duelo, marcado para acontecer em abril não chega, o Real precisa aguentar o Espanhol.

Em atuação discreta, o time demorou para engrenar e chegou aos dois gols graças a erros adversários. A exceção à falta de vontade do Real foi Cristiano Ronaldo, que gritava com os companheiros em campo, como se tentasse acordá-los.

O Real saiu na frente com gol aos 33 minutos do primeiro tempo. O Eibar saiu jogando errado pela esquerda, Modric roubou a bola e deu belo lançamento na direita para Cristiano Ronaldo. O astro português invadiu a área e bateu firme no canto, deslocando o goleiro adversário.

O time anfitrião fazia um jogo equilibrado e chegou ao empate logo no início da etapa final. Aos quatro minutos, após a cobrança de escanteio na segunda trave, Ramis subiu livre e cabeceou para deixar tudo igual.

A partida caminhava para o 1 a 1, quando mais uma vez o Eibar vacilou em uma saída de bola pelo lado esquerdo. Pedro León deu a bola nos pés de Carvajal, que trocou passes com Modric e Cristiano Ronaldo. Carvajal recebeu de volta e cruzou na cabeça do português, que marcou o segundo.

O Real Madrid agora tem a semana livre para treinar e volta a campo apenas no próximo domingo, dia 18, quando visitará o Girona, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O Eibar jogará na sexta-feira contra o Levante, fora de casa.