Cristiano Ronaldo ironiza após comparação com Renato: 'A melhor resposta é rir'

Autor do gol de falta que garantiu o título do Mundial de Clubes da Fifa ao Real Madrid na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, neste sábado, em Abu Dabi, Cristiano Ronaldo exibiu um misto de bom humor e ironia após o confronto ao comentar o fato de que, um dia antes do duelo, o técnico Renato Gaúcho voltou a dizer que foi, no passado, melhor jogador do que o astro português do time espanhol é hoje.

Na zona mista montada para entrevistas coletivas com os jogadores no Estádio Zayed Sports City, o atacante sorriu ao ser lembrado sobre a opinião do treinador gremista. "Ah, o que você quer que eu te diga? Há coisas que para as quais não merecem resposta. Estou contente, marquei o gol. Estou muito feliz", ressaltou.

Em seguida, ao voltar a ser questionado sobre o tema, Cristiano Ronaldo respondeu: "A melhor resposta é rir. Se ele (Renato) pensa assim, o que você quer que eu te diga? Tem que escutar. Me contaram também. E fiquei curioso em ver um pouco do currículo dele. Teve um currículo bonito", completou.

O astro, que neste ano foi eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo pela quinta vez em sua carreira, também mostrou que, de fato, pesquisou sobre a carreira de Renato como jogador, mas reconheceu que nunca o viu jogar. "Não vi, os brasileiros me contaram sobre ele. Jogou na Europa um ano, na Roma", disse Cristiano Ronaldo, para depois ser enfático ao falar sobre o Grêmio quando foi perguntado se sabia sobre a história do clube gaúcho. "Sim, claro que eu conheço", ressaltou.

A própria relação próxima que manteve com Luiz Felipe Scolari, ex-técnico da seleção portuguesa durante o início da carreira do atacante, ajudou o astro a ter conhecimentos sobre o Grêmio, pois Felipão trilhou carreira vitoriosa como treinador do time gaúcho, pelo qual, entre outros títulos, ganhou a Copa Libertadores de 1995.