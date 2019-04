Cristiano Ronaldo faz gol 600 em clubes na carreira em empate da campeã Juventus

Cristiano Ronaldo continua colecionando marcas por onde passa. Neste sábado, no primeiro jogo da Juventus após a conquista do título antecipado do Campeonato Italiano, o oitavo em sequência, o atacante português balançou as redes no clássico contra a Internazionale e marcou o gol de número 600 em clubes na sua carreira, que garantiu o empate por 1 a 1, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 34.ª rodada.

Com um chute forte e rasteiro com a perna esquerda, após assistência do bósnio Miralem Pjanic, aos 17 minutos do segundo tempo - Nainggolan havia aberto o placar para a Internazionale na primeira etapa -, Cristiano Ronaldo marcou seu 20.º gol no Campeonato Italiano, ficando apenas dois atrás do veterano centroavante Fabio Quagliarella, da Sampdoria, que lidera a tabela de artilheiros da competição.

Em sua primeira temporada na Juventus, Cristiano Ronaldo já marcou 27 gols. Profissional desde 2002, começou a carreira balançando as redes por cinco vezes pelo Sporting Lisboa. No ano seguinte foi negociado para o Manchester United, onde fez 118 tentos em 292 partidas e conquistou a Liga dos Campeões da Europa em 2008.

Depois de sete anos na Inglaterra, se transferiu ao Real Madrid. No clube espanhol, onde jogou por nove temporadas até se mudar para a Itália, fez mais gols do que jogou. Foram 450 em 438 partidas, sempre anotando mais de 30 por temporada.

Cristiano Ronaldo também possui marcas importantes pela seleção de Portugal. Com 85 gols marcados, é o maior artilheiro da história do time nacional e levou o país ao inédito título da Eurocopa de 2016, derrotando a anfitriã França no Stade de France, em Paris.

Com o empate em Turim, a Juventus chegou a 88 pontos, com 21 a mais que o vice-líder Napoli. A Internazionale, em terceiro, tem 62 e está perto de garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Logo atrás da equipe de Milão está agora a Roma, que subiu para 58 ao bater o Cagliari por 3 a 0, no estádio Olímpico, em Roma. Os gols foram dos argentinos Federico Fazio e Javier Pastore e do sérvio Aleksandar Kolarov.

Também neste sábado, o Empoli se complicou em sua briga contra o rebaixamento ao perder para o Bologna por 3 a 1, fora de casa. O resultado o deixou com 29 pontos, em 18.º lugar, com quatro a menos que a Udinese, que nesta segunda-feira visitará a Atalanta, em Bérgamo.