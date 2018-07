Cristiano Ronaldo faz exames médicos e tem 1º contato com a torcida da Juventus

Um dia após chegar a Turim, o astro Cristiano Ronaldo teve o seu primeiro contato com os torcedores da Juventus, o seu novo clube, nesta segunda-feira ao chegar ao J Medical, um clínica de propriedade do time italiano, para realizar os exames médicos necessários para a oficialização da sua transferência.

Cristiano Ronaldo foi saudado por centenas de torcedores, que lhe pediram autógrafos e fotos, além da conquista do título da Liga dos Campeões da Europa. O craque português venceu as últimas três edições do torneio continental pelo Real Madrid, o seu antigo clube, sendo que em uma dessas decisões, em 2017, venceu exatamente o time de Turim, que não ganha a competição desde a temporada 1995/1996.

Após ser eliminado com a seleção portuguesa nas oitavas de final da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo passou alguns dias na Grécia, em férias, e chegou à Itália no domingo, em seu jato particular, driblando o forte assédio que era esperado para o seu desembarque, previsto inicialmente para o dia seguinte.

Adquirido por 112 milhões de euros (aproximadamente R$ 505 milhões) junto ao Real Madrid, Cristiano Ronaldo vai assinar contrato por quatro temporadas com a Juventus após a realização dos exames médicos e sua aprovação nos testes. A estimativa é de que o português receberá 31 milhões de euros (R$ 140 milhões) líquidos por ano.

Cristiano Ronaldo vestirá a camisa de número 7 na Juventus, que era do colombiano Juan Cuadrado. O atacante português será apresentado e concederá a sua primeira entrevista coletiva como jogador do time de Turim às 13h30 (horário de Brasília). Antes, ele deverá visitar o CT do clube.