Cristiano Ronaldo é poupado por Portugal de amistosos contra Arábia Saudita e EUA

O treinador da seleção portuguesa de futebol, Fernando Santos, deu uma folga ao atacante Cristiano Ronaldo na convocação para os amistosos contra a Arábia Saudita e os Estados Unidos, nos dias 10 em 14 de novembro, nas cidades de Viseu e Leiria, respectivamente, anunciada nesta sexta-feira, em Lisboa. Os jogos servirão como preparação do time nacional para a Copa do Mundo de 2018.

O comandante de Portugal também decidiu dar oportunidades para alguns jogadores da nova geração com objetivo de testá-los. Entre eles, foram chamados o lateral-esquerdo Kevin Rodrigues, do Braga, além dos zagueiros Ricardo Pereira (também do Braga) e Edgar Ié (do Lille).

"Segue uma linha programada por nós, no sentido de abrangência global de análise de jogadores. Há ausências por diferentes razões, uns por opção e outros por lesão. Vamos aproveitar para, em treino e em jogo, analisar alguns jogadores. A seleção é um espaço aberto e cabe-me, enquanto treinador, avaliar os jogadores o melhor possível, no sentido de fazer as melhores escolhas dos 23 (convocados) para o Copa do Mundo", explicou o técnico português.

Fernando Santos preferiu evitar estabelecer uma meta para Portugal no Mundial da Rússia. O treinador se limitou a dizer que o objetivo do país, atual campeão europeu - venceu a França na final da Eurocopa de 2016 e conquistou o primeiro título continental de sua história -, é lutar por vitórias e "dar mais uma grande alegria aos portugueses" na Copa.

Confira a lista de convocados da seleção portuguesa:

Goleiros: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe, da Turquia) e José Sá (Porto);

Defensores: Antunes (Getafe), Edgar Ié (Lille), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), João Cancelo (Inter de Milão), Luís Neto (Fenerbahçe), Nélson Semedo (Barcelona), Pepe (Besiktas), Ricardo Ferreira (Braga) e Ricardo Pereira (Porto);

Meio-campistas: Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (Porto), João Mário (Inter de Milão), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscou) e Rúben Neves (Wolverhampton).

Atacantes: André Silva (Milan), Bruma (RB Leipzig), Éder (Lokomotiv Moscou), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia) e Rony Lopes (Monaco).