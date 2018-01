Cristiano Ronaldo desencanta, Real faz 7 a 1 no La Coruña e encerra jejum

Após uma sequência irregular, recheada de tropeços, o Real Madrid voltou a vencer neste domingo. E mostrou força diante da torcida, no Santiago Bernabéu, ao aplicar um contundente 7 a 1 sobre o La Coruña, pelo Campeonato Espanhol. A vigorosa vitória serviu ainda para acabar com a desconfiança que cerca Cristiano Ronaldo. O atacante português marcou duas vezes, o mesmo número de gols de Gareth Bale e Nacho Fernández.

O Real não vencia desde 9 de dezembro no Espanhol. Desde então, foram duas derrotas (uma delas para o arquirrival Barcelona) e um empate, o suficiente para derrubar o time na tabela e praticamente acabar com as chances de título do time de Zinedine Zidane na competição.

O time de Madri começou a rodada com 19 pontos de desvantagem para o Barcelona, líder da tabela. Com o triunfo, esta diferença caiu para 16, ainda que provisoriamente. Neste domingo, o primeiro colocado vai enfrentar o Betis, fora de casa. Mesmo que a distância permanece em 16 pontos, o Real tem chances muito remotas de brigar pelo título.

A goleada deste domingo também ajudou a equipe a se recuperar na classificação. O time chegou aos 35 pontos e retomou o quarto lugar, desbancando o Villarreal. Em caso de tropeço neste domingo, o Real ficaria fora da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Este cenário parecia se confirmar no começo da partida no Santiago Bernabéu, porque, apesar da necessidade de vitória do Real, foi o La Coruña que saiu na frente. Aos 22 minutos de jogo, Adrian López, sem qualquer marcação na pequena área, aproveitou cruzamento da esquerda e só completou para as redes.

O gol assustou a torcida, que parecia reviver o sofrimento dos últimos jogos. Mas Nacho Fernández tratou de acalmar as arquibancadas ao receber passe de Marcelo. Nacho veio de trás na área e bateu no canto, aos 31 minutos de jogo. Dez minutos depois, o mesmo Marcelo voltou a atuar como "garçom" ao cruzar da esquerda. A bola sobrou para Bale, que, livre de marcação, bateu colocado, no ângulo.

No segundo tempo, o mesmo Bale aumentou a contagem aos 13. Após cobrança de escanteio na área, o atacante subiu entre os zagueiros e acertou bela cabeçada. O quinto gol veio aos 22, quando Modric recebeu passe de calcanhar de Cristiano Ronaldo e finalizou com categoria.

Daí em diante só deu Cristiano Ronaldo em campo. Depois da bela assistência, ele deixou sua marca, aos 33, ao completar cruzamento da direita, de primeira. Ele não marcava pelo Real no Espanhol desde o dia 9 de dezembro - mas fez gol no Mundial de Clubes. Na sequência do jogo, ele balançou as redes novamente, mas o árbitro anulou o lance.

O segundo gol do português veio aos 39, de cabeça. No lance, o zagueiro acertou o pé no rosto do atacante, que sofreu um corte na altura do supercílio e tirou sangue do jogador. Machucado, ele ainda viu o sétimo gol do Real, marcado por Nacho, aos 43. Após escanteio, ele pegou a sobra na segunda trave a mandou para o gol.

OUTRO RESULTADO - Mais cedo, Alavés e Leganés empataram por 2 a 2, na casa do primeiro. O Alavés chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Munir El Haddadi e Alfonso Pedraza. Mas o Leganés foi para cima e descontou com o brasileiro Gabriel, que jogou na base do Vasco, em cobrança de pênalti.

Nos minutos finais, o time da casa ficou com um a menos em campo, por causa da expulsão de Rodrigo Ely. E, com a vantagem numérica, o Leganés arrancou o empate nos acréscimos, com gol de Joseba Zaldua.