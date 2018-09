Cristiano Ronaldo desencanta e marca dois na vitória da Juventus sobre o Sassuolo

Cristiano Ronaldo, enfim, marcou pela primeira - e segunda - vez com a camisa da Juventus. O atacante português fez os dois gols da equipe dele na vitória por 2 a 1 contra o Sassuolo, em partida disputada em casa, pela quarta rodada do Campeonato Italiano.

O resultado garantiu à Juventus a manutenção da campanha perfeita no torneio, com 12 pontos ganhos em 12 disputados. Se vencesse, o Sassuolo ultrapassaria o atual heptacampeão nacional, mas sofreu a primeira derrota na competição e ficou com sete pontos, em terceiro lugar. Também neste domingo, O Genoa superou o Bologna por 1 a 0, em casa, e a Udinese empatou por 1 a 1 com o Torino, em Údine.

Os dois gols de Ronaldo saíram no segundo tempo. Aos quatro minutos, o zagueiro Gian Marco Ferrari quase fez gol contra ao cabecear na direção da própria meta. A bola bateu na trave, mas o português aproveitou o rebote e só empurrou a bola, sem marcação nem goleiro na jogada.

Ronaldo ampliou a contagem aos 14 minutos da etapa final, após receber passe de Emre Can. O atacante recebeu a bola, invadiu a área pelo lado esquerdo e bateu cruzado, sem chance para o goleiro Andrea Consigli.

O Sassuolo mostrou reação tardia e chegou a ameaçar a vitória da Juventus. Após cruzamento pela esquerda, Khouma Babacar subiu mais alto que a defesa rival e cabeceou para o gol, aos 45 minutos. Após uma série de agressões, iniciadas na origem do lance, Douglas Costa recebeu cartão amarelo, que depois virou vermelho por causa da intervenção do VAR. O goleiro Wojciech Szczesny ainda fez uma defesa em chute fraco no último minuto e garantiu o empate.

A Juventus vai enfrentar o Valencia nesta quarta-feira, fora de casa, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. No próximo domingo, o adversário será o Frosinone, também como visitante, pelo Campeonato Italiano.